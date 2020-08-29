Mustafa Sökmen kimdir?

Mustafa Sökmen İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu.

İBB İhale İşleri Müdürlüğü’nde 2006 yılında göreve başladı.

2013 yılında İhale Şefliği görevine getirildi.nden “Belediye Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde İhale Uygulamaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” Projesi ile 2014 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı.

2016 yılında İhale İşleri Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla; başta çalıştığı kurum olan İBB olmak üzere, TBB aracılığı ile çeşitli belediyelerde “Kamu İhale Mevzuatı”na ilişkin birçok konuda ve son dönemlerde özellikle “Elektronik İhale” ve “Elektronik Eksiltme” konularında toplamda eğitimler verdi.

2017 yılında TBB Belediye TV’de “İhale Süreçleri ve Satın Alma İşlemleri” ne ilişkin eğitim videoları ile çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.

Ayrıca, “4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Notları”, “Teknik Şartname Hazırlama Klavuzu” ve “Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Uygulamaları” isimli çalışmaları bulunmaktadır.

3 Ocak 2020 tarihinde İhale İşleri Müdürü olarak atanan Mustafa Sökmen,28 Ağustos 2020 itibariyle Satın Alma Daire Başkanı yapıldı. Sökmen, evli ve bir çocuk babasıdır.