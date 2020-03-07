Nevhiz Tanyeli kimdir?

Nevhiz Tanyeli, 1941 yılında Edirne’de doğdu. 1965 yılında, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. Akademi yıllarında Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde eğitim aldı. 1971 yılında, Akademi ve üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlayan 1416 sayılı yasa çerçevesinde Paris’e gitti. École Nationale Supérieure’de, Plastik Sanatlar Resim Okulu’nda Gustave Singier (Resim) ve A. Haddad (Litografi); Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda R. Gireux (Vitray); Académie Goetz’de ise Richard Licata (Gravür) atölyelerinde çalıştı.

Resim alanındaki incelemelerini Fransa, İngiltere ve İspanya’daki müze ve sanat galerilerinde sürdürdü. Goya üzerine araştırmalar yaptı. 1978 yılında, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde görev aldı.

Bu kurumun daha sonra Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Atatürk Eğitim Fakültesi’ne dönüşmesiyle birlikte Resim Ana Sanat Dalı’nda, 1983-84 öğretim döneminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalıştı. 1984-85 öğretim döneminde yeniden Atatürk Eğitim Fakültesi’ne atandı. 1997 yılına dek burada Ana Sanat Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

Yurt dışındaki ilk kişisel sergisini Paris’te Fernand Léger Sanat Galerisi’nde açtı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik Programı kapsamında 2 dönem boyunca “Sanatsal İletişim” dersi verdi. 1997 yılında, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Profesör unvanıyla çalışmaya başladı.

1999 yılına dek üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Resim Bölümü Başkanı ve Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) Müdürü olarak görev yaptı.

Sanatçının retrospektif sergisi “Kışkırtı Ressamı: Nevhiz Tanyeli” başlığı altında 15 Ocak-1 Mart 2003 tarihleri arasında Amelie Edgü’nün direktörlüğündeki İstanbul Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 2013 yılında Sedat Simavi, 2014 yılında ise TÜYAP ARTİST Sanatçı Onur ödüllerine aldı.