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Nilüfer Yıldırım Kimdir?

İstanbul'da (1984) doğdu, sanat eğitimine erken yaxta başladı. Milano'da grafik ve tasarım eğitimi aldı. Dünyanın pek çok büyük şehrinde kendi adına açılan sergilere katıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:19
Nilüfer Yıldırım Kimdir?

Nilüfer Yıldırım Kimdir?

İstanbul’da doğan ve sanata eğilimi erken yaşlarda başlayan sanatçı Nilüfer Yıldırım, şu anda yaşamakta ve üretmekte olduğu New York’a taşınmadan önce Milano’da sanat ve grafik tasarımı eğitimi alırken, grafik tasarım eğitmeni, kendisini resim yapmaya yönlendirdi..Ve serüveni başladı. Kişisel Sergileri sırasıyla“Roots”, Lucca Art, Bebek, İstanbul 2015 “We should meet in water” Gallery Heavenlymade, Alaçatı, İzmir 2016 “Life is elsewhere” Lucca Art, Bebek, İstanbul 2016 “Out of sight” Sanatçının Atölyesinde, Bebek, İstanbul 2017 “Between you and me” Arts & Crafts, Alaçatı, İzmir .Karma Sergileri: 2015 “Cenneti soracağım ve düşeceğim” Piramid Sanat, Beyoğlu, İstanbul 2015 “Journey to hope” Uluslararası Sanat Sempozyumu, Urla, İzmir Sanat Fuarları: 2014 “Roots” Tüyap İstanbul Sanat Fuarı, 2019 Step İstanbul, Contemporary İstanbul, 2019 Walton Art Walk, Upstate New York, 2020 Art Scope Newyork. Yerleştirmeler: 2015 Roots; Sanayi 313, Maslak Istanbul..

Nilüfer Yıldırım, GazeteBilkent'te yayınlanan mülakatında sanat yolculuğunu anlatmış:

1984 yılında İstanbul’da doğdum. Lise eğitimimi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Milano’da Istituto Marangoni’de 4 senelik moda tasarım eğitimi aldım. Milano’da moda tasarım okurken, renklere ve şekillere olan derin ilgi ve eğilimimi grafik tasarımı ve sanat tarihi derslerinde keşfetmemle birlikte, beni destekleyen grafik tasarımı hocam ile orada  çalışmalarıma başladım. İstanbul’a geri dönüş yaptığımda, Mustafa Horasan ile bir sene boyunca çalıştım. Ardından 2013 senesinde, Bebek’teki atölyemi açtım. Halen çalışmalarıma burada devam etmekteyim.

Milano’da Istituto Marangoni’de moda tasarımı okurken, daha çok grafik tasarım ve sanat tarihi dersleriyle ilgiliydim. Grafik tasarım; benim için modadan daha olası, daha elimden ve içimden gelerek yaptığım akıcı bir alandı ve sanat tarihi derslerinde çok keyif alıyordum. Bu gidişatta, grafik tasarım hocam da yaptığım işleri beğeniyor; kompozisyonumun ve renkleri kullanımımın kuvvetli yanım olduğunu düşünüyordu. Bana neden resim yapmadığımı sordu. Onun desteği ve motivasyonuyla resim yapmaya başladım.

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Son Güncelleme: 16.03.2020 10:32
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