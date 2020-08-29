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Oktay Özel kimdir?

Türkiye'de restorasyon çalışmalarında sayıda projede yer alan Oktay Özel, tarihi yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konularında makalesi bulunuyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25
Oktay Özel kimdir?

Oktay Özel kimdir?


Oktay Özel 1987 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdu. 2005 yılında Mahmut Esat Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Leibnez Hannover Üniversitesinde öğrenci değişim programına katıldı.

Bir yıl kadar Deprem Tasarım Mühendisi olarak özel sektörde çalıştıktan sonra, 2011 Eylül ayında merkezi atama ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Beyazıt Cami, Nusretiye Cami, Yıldız Hamidiye Camii, Nuru Osmaniye Camii, Mısır Çarşısı, Büyük Mecidiye Camii, TerraSanta Kilisesi gibi pek çok restorasyon çalışmalarında Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Vakıf kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projelerinin hazırlanması süreçlerini yönetti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim fiyat tespit komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. Kültür varlıklarının restorasyon süreçleri ve Kültür varlığı yapıların deprem güçlendirmesi üzerine çalışma ve makaleleri bulunmaktadır.

20.11.2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığında göreve başlayan Özel, 25.03.2020 tarihinde Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürü olarak atandı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Özel, 28 Ağustos 2020 itibariyle Kültür Varlıkları Daire Başkanı oldu.
 

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Son Güncelleme: 29.08.2020 11:38
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Oktay Özel Kimdir
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