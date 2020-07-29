Op. Dr. Sedat Baş | Estetik ve Plastik Cerrah

OP. DR. SEDAT BAŞ ESTETİK VE PLASTİK CERRAH

15 yıllık birikimiyle estetik ve plastik cerrah olan Op. Dr. Sedat Baş, yüz botoksu, burun estetiği, ameliyatsız yüz germe, kaş kaldırma, meme büyültme, saç ekimi, dudak dolgusu, dudak kalınlaştırma, yağ enjeksiyonu, PRP tedavisi ( onarıcı kök hücre ), liposuction ( yağ aldırma ), karın germe ameliyatı, meme küçültme, meme dikleştirme, jinekomasti ameliyatı, kepçe kulak estetiği gibi çeşitli birçok alanda hastalara yardımcı olmaktadır.

Günümüzde estetik ve plastik cerrahi git gide gelişmekte ve insanlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Günümüzde en çok yüz botoksu, yüz germe, kaş kaldırma, dudak dolgusu gibi operasyonlara ilgi duyulmaktadır. Estetik ve güzel bir görünüm için ameliyat kadar ameliyatı yapan doktor da oldukça önem arz etmektedir. İşte bu noktada titizlikle doktor seçiminizi yapmalı, gerekli bilgileri aldıktan sonra ameliyata karar vermelisiniz.

Sedat Baş, yıllardır gelen birikimiyle yüzlerce başarılı operasyona imza atmıştır. Hastaları ile yakından ilgilenerek süreci daha rahat ve başarılı bir hale getirmiştir. Operasyondan sonrası da en az operasyon kadar önemlidir ve estetik ve plastik cerrah Op. Dr. Sedat Baş ameliyat sonrasını da titizlikle takip etmektedir.

Sağlık ve Doğru Estetik Cerrahi

Op. Dr., geçmişten bugüne 1500 ü aşkın başarılı ameliyatı ve binlerce mutlu ziyaretçisiylealanında adından övgüyle söz ettirmiştir. Operasyon sonrası hastaların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu temel alanişini özveriyle ve büyük bir ustalıkla yıllardır sürdürmektedir. Sedat Baş sitesine buradan https://www.sedatbas.com/ göz atabilirsiniz.

Estetik bilindiği üzere günümüzde oldukça sık yaptırılan ve son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. İstenilen estetiğin doğru yerde ve doğru tekniklerde yaptırılması hayati açından önemlidir. Bu noktada Op. Dr. Sedat Baş uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeyle beraber istenilen estetik cerrahiyi gerçekleştirebilmek için hizmet vermektedir. Estetik ameliyatlarında kullanılan son teknoloji aletlerle beraber sorunsuz ve ağrısız estetik ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar yapılan bütün estetik ameliyatlarından da binlerce hasta memnun kalmış ve olumlu geri dönüşler sağlamıştır.

Estetik ve Plastik Cerrahi için Doğru Malzemeler

Özellikle plastik cerrahi için kullanılan malzeme konusu oldukça önemlidir. Yanlış malzeme kullanımı hiç istenmeyen sağlık sorunlarına sebebiyet verebilmektedir. Alanında uzman olan Op. Dr. Sedat Baş ise plastik cerrahi işlemleri için dudak dolgusu, meme büyütme ve meme dikleştirme gibi estetik işlemlerinde tamamen sağlığa zararlı olmayan malzemeler kullanmaktadır. Bu malzemeler ise zaman içerisinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açmayarak kişilerin hayatlarına müdahale etmemektedir. Tamamen son teknoloji sağlığa zararlı olmayan malzemeler estetik ve plastik cerrahide tercih edilmektedir.

15 Yıllık Deneyim ve Yüzlerce Başarılı Operasyon

Estetik ve plastik cerrah gerçekten büyük bir önem arz etmekle beraber herkesin baş edebileceği bir alan olmamaktadır. Yaptırılacak olan operasyonun alanında uzman kişilerce yapılması istenilen sonucun ve ilerleyen süreçte karşılaşılacak sağlık durumunun son derece iyi olmasını sağlamaktadır. Yaklaşık 15 yıllık tecrübe ve yüzlerce estetik ameliyatı ile birlikte Sedat Baş estetik alanındaki hizmetlerinde yeni teknikler ve teknolojilerle devam etmektedir. Her geçen gün gelişen estetik alanı ile ilgili yakından bir takiple istenilen sonucu hastalarına sunmaktadır.