Prof. Dr. Füsun Yıldız Kimdir?

Füsun Yıldız 3 Ağustos 1965’te Antalya’da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde alan Yıldız daha sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Füsun Yıldız, göğüs hastalıkları üzerine uzmanlık ve doktora düzeyindeki eğitimini ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi.

Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev aldığı sürede 1996’da yardımcı doçentlik, 1999’da doçentlik ve 2005 yılında da profesörlük unvanlarını aldı.

Astım, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele, KOAH ve kadınlarda akciğer sağlığı alanlarında özel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın ulusal ve uluslararası pek çok makalede imzası bulunuyor.

Prof. Dr. Yıldız’ın, Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Sağlığa Evet Derneği (eski Sağlık Enstitüsü Derneği), Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) gibi kurumlarda üyelik ve görevleri bulunuyor. Prof. Dr. Füsun Yıldız evli ve 2 çocuk annesidir.