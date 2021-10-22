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Prof. Dr. İsmet Kasumagiç Kimdir? 

Prof. Dr. İsmet Kasumagiç henüz 15 yaşında, eski Yugoslavya Krallığı döneminde ana amacı ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katıldı. 

22 Ekim 2021 Cuma 08:56
Prof. Dr. İsmet Kasumagiç Kimdir? 

Prof. Dr. İsmet Kasumagiç Kimdir

Balkan Müslümanlığının öncü isimlerinden Prof. Dr. İsmet Kasumagiç henüz 15 yaşında, eski Yugoslavya Krallığı döneminde ana amacı ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katıldı. 

1983 yılında "Saraybosna Süreci" olarak bilinen tarihi davada Aliya İzzetbegoviç ile birlikte ifade suçundan hapse atılan isimler arasında yer aldı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından biri olan Kasumagiç, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk hükümetinde bakanlık da yaptı.

Uzun yıllar Boşnak Lidere dava arkadaşlığı yapan Kasumagiç, yakın dönemin en önemli Boşnak aydınları arasında yer alıyordu.  

Son Güncelleme: 22.10.2021 08:58
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