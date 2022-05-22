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Prof. Dr. Sümeyye Akkuş Kim? Sosyal medya trolüne tepki yağıyor

Kullanıcı adı olarak Prof. Dr. Sümeyye Akkuş adını alan, 20'li yaşlarda örtülü genç bir kızın fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yer yüzünde 'Allah'ın elçisi' ilan eden sosyal medya trolüne tepki yağıyor. Peki kim bu Prof. Dr. Sümeyye Akkuş.

22 Mayıs 2022 Pazar 21:22
Prof. Dr. Sümeyye Akkuş Kim? Sosyal medya trolüne tepki yağıyor

Prof. Dr. Sümeyye Akkuş Kim? Sosyal medya trolüne tepki yağıyor


Sosyal medya hesabında kendini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi, ünvanın ise Prof. Dr. olarak duyuran Sümeyye Akkuş'un son mesajına tepki yağınca, dekanlıktan açıklama geldi. 

Sert tepkilere neden olan skandal 'Erdoğan' paylaşımı'na gün boyu tepki yağdı. İki ayrı mesaj için İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Twitter'da 'Sümeyye Akkuş' adlı bir kullanıcının hesabında yapılan skandal paylaşım üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır" denildi.


Sosyal medya ağı Twitter'da, 'Prof. Sümeyye Akkuş' adını kullanan bir kullanıcının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

'Sümeyye Akkuş' isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Sözkonusu Twitter kullanıcısı AKP'liler tarafından da büyük tepki çeken ve şikayet edilen paylaşımını daha sonra silip şu açıklamayı yaptı:

"Halife anlaminda yazdığım bir tweet'i alip nerelere getirdiniz ama sizin derdiniz başka bunu biliyoruz ve ne yaparsanız yapın liderimizi İslam'ın halifesi yapacağız başaramayacaksınız"

Tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, fakültenin Sümeyye Akkuş isimli bir öğretim üyesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacak, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı"
 

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