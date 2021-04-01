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Rashad Sholan kimdir?

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Baş uzmanı olan ve çok sayıda bilimsel yayın organında uzmanlık alanıyla ilgili araştırmaları yayınlanan Rashad Sholan uzmanlık eğitimini Türkiye'de aldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:36
Rashad Sholan kimdir?

Rashad Sholan kimdir?

1980 yılında Azerbaycan'ın İmişli ilinde doğdu. Küçük yaşlarından cerrah olmayı hayal eden Sholan, 1997 senesinde Bakü'nün en eski ve prestij okullarından sayılan Habibbey Mahmudbeyov Fen Lisesi'nden mezun oldu.

Rashad Sholan kimdir? Aynı senede Azerbaycan Tıp Üniversitesini kazanarak tıp eğitimine başladı. Üniversite yıllarında “Öğrenci Bilimsel Araştırma Cemiyetinin” başkanı oldu. İlk bilimsel araştırmasını henüz 3. sınıf öğrencisiyken yaptı. 

2003'te Azerbaycan Tıp Üniversitesini dönem birincisi olarak bitirdi. 2004 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde Tıpta Uzmanlık Sınavlarını kazanarak Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı. Bu senelerde ürolojik cerrahinin birçok alanında eğitimini en üst düzeyde aldı. Bunun yanııra bilimsel etkinliklere de katıldı.

Hocaları ile beraber birçok bilimsel projelerde yer aldı. İhtisas süresince 802 bağımsız ameliyat yaparak o dönemin asistan eğitiminde adeta bir rekora imza attı.

Uzmanlık Tezi daha sonra Türkiye'de ulusal ödül kazandı. Aynı zamanda uzmanlık eğitimi boyunca birçok uluslararası dergide eş yazar olarak çalışması yayınlandı.

2009 senesinde Bakü'ye döndü. Şu anda Respublika Diagnostika Merkezi Eğitim Araştırma Vakıf Hastanesi'nde “Böbrek Hastalıkları ve Transplantoloji” departmanının direktörü görevini yapmaktadır.

Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının “Böbrek Nakli Baş Mütehassısı” görevini yürütmektedir. 2018 'inci ilden “Azerbaycan Böbrek Nakli Derneğinin” yönetim kurulu başkanıdır. 100'den çok uluslararası bildiri ve makalenin yazmıştır.

Rashad Sholan | Sağlığına kavuşan her hastam beni hayata bağlıyor
Rashad Sholan | Sağlığına kavuşan her hastam beni hayata bağlıyor
Anahtar Kelimeler:
Rashad SholanürologAzerbaycan
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