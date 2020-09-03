Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?

Ressam Gökhan Yıldırım Ailesi 1988 yılında Antalya’ya yerleşince eğitim hayatına orada başladı. İlköğretim yıllarının başlarında el sanatları ve sanatla ilgili diğer çalışmalara da ilgisi olduğunu fark edince kendisini bu alanda yetiştirmeye karar verdi. Öğretmeninin kendisine verdiği ödev sayesinde ilk sanat tecrübesini yaşadı ve giderek sanata ilgisi artmaya başladı. Resim derslerinde en yakın arkadaşlarının iyi notlar alması için onlara resimler yapardı ve bu yüzden zaman zaman kendi resimlerini yetiştiremediği bile olmuştur. Sanatla ve özellikle resim ile olan bağı giderek güçlenmiştir ve ilerleyen yıllarda bunların meyvesini de toplayacaktır.

1997 yılında ailesinin ayrılması sonucu annesi ile yaşamaya başladı. İlk ödülünü 1997 yılında okullar arası düzenlenen kompozisyon ve el yazısı yarışmasında aldı. 1998 yılında okulda düzenlenen resim yarışmasına katılarak ilk resim ödülünü almış oldu. Aynı yıllarda Alman Dili Edebiyatı ve Eğitimi alarak Almanca öğrenmeye başladı. 2000 yılında İngilizce dilini de merak ederek İngilizce öğrenmeye başladı. Ve Lise yıllarında hem okuyup hem çalışarak yabancı dilini geliştirmeye devam etti. Sanatçı bakış açısının ona verdiği evrensel olma güdüsü ile hareket eden Yıldırım, ilerleyen yıllarda farklı dilleri de öğrenerek kendini geliştirmeye devam etti. Ayrıca, lise yıllarında tiyatro, sahne eğitimi alarak bir dönem tiyatro ile de ilgilendi.

2004 yılında ilk yurtdışı deneyimini yaşadıktan sonra yurt dışına olan merakı artınca 2006 yılında Almanya’da 6 ay yaşayıp bir dönem orada kalmayı seçti. 2006 yılında amatör olarak resim yapıp bundan gelir etmeye çalıştı. 2009 yılındaki askerlik döneminde Rusça diline merak salıp Rusça yazmayı ve okumayı kendi çabasıyla öğrendi.

2011 yılında Atv, Star ve birtakım yaygın televizyon kanalları için sanatsal çalışmalar da bulundu. Star Tv’de yayınlanan “İffet” dizisi, TNT ekranlarında yer alan “Yıldız Masalı” dizisi, Atv’de yayınlanan “Karadayı” dizisi için sanat yönetmeniyle birlikte yaptığı çalışmalar oldu. Bu dizilerde kullanılmak üzere kendi resmettiği tablolarını da sergilenmesi için verdi.

Bu sayede yaptığı çalışmaların ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanmasını sağladı. Bu sırada bazı ünlü isimler ile çalışma fırsatı bulunca televizyon dizileri ve sinema filmleri için çalışmalar yaptı.

2011 yılında yaptığı bir tabloyu İstanbul’da bir şirket sahibine yüksek bir fiyata satarak kendini bu alanda ispatladı.

2012 yılında ilk sergisini yurt dışında açtıktan sonra sanata bir dönem ara verip ticaret hayatına atıldı. Uluslararası ticaret yapmak için birçok farklı ülkede bulundu. 2014 -2015 yılında İtalya’nın Roma, Floransa, San Marino şehirlerinde ve ondan sonra 2 yıl kadar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadı. Yurtdışında yaşadığı bu dönemlerde çeşitli çalışmalarda bulundu.

Kiev’de yaşadığı dönemlerde öğrendiği Rusça dilini daha da geliştirerek ticaret ve mesleki hayatına devam etti. 2016’dan sonra Türkiye’ye dönerek sanatsal çalışmalarına İstanbul ve Antalya’da devam etti. 2019 yılında İstanbul’da kişisel sergisi için çok çalıştı ve bunu gerçekleştirdi. Yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirlerin bir kısmını; toplum içindeki ihtiyaç sahipleri ve vakıflar ile paylaşma prensibi ile hareket etmektedir. Bu anlamda “İyilik peşinde koş” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Adım Adım platformu için resmi bağışçı olarak bulunmaktadır.

Aynı zamanda “Okumak her çocuğun hakkıdır” prensibiyle faaliyetlerini yürüten TOÇEV ile çalışmalar yapmıştır. Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Afrika Vakfı için de destek olmaya devam etmektedir.

Kendisi Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça gibi 4 farklı dili akıcı olarak konuşup yazmaktadır. Bununla birlikte sanat, sergi, kültürel ve yardım faaliyetlerini halen sürdürmektedir. İlgilendiği spor dalları arasında koşu, yüzme, ağırlık, atletizm, golf bulunmaktadır. Şu an Türkiye’de yaşamını sürdürürken İstanbul ve Antalya arasında çeşitli zamanlarda ticari ve mesleki olarak seyahatlerde bulunmaktadır.

Gökhan Yıldırım, "yildirimarte" adındaki Instagram hesabını 2014 yılında bir arkadaşı ile oluşturduktan sonra 2017'de sayfayı tamamen kendisi alarak yönetmeye devam etti ve bugün yaklaşık 190 bin takipçisi bulunan sayfa sanat anlamında dünyanın birçok bölgesinden ressamın eserlerini bünyesinde barındıran bir sanat galeri olarak değer kazandı. Dünya çapında çeşitli sanatçıya alan açıp fırsat sunan bu platform aracılığı ile binlerce kişiye ulaşılıyor. Bunun yanısıra "yildirimarte" tescilli bir marka olarak şirket statüsünde faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya ağı instagram ve web sitesi aracılığı ile özel sanatsal malzemeler, yurt dışında üretilen el yapımı boyalar ve birinci sınıf kaliteli ürünlerin satış hizmeti de sunuluyor.

Yıldırım’ın kariyerinde bazı kronolojik sıramalar ise şu şekilde:

1997 – Edebiyat kompozisyonu & kültürlerarası kompozisyon alanında ilk ödülünü kazandı.

1998 – Okullararası resim yarışmasında ilk resim ödülünü aldı.

2000 – İngilizce öğrenmeye başladı.

2004 – İlk kez yurt dışına çıktı.

2006 – Almanya’ya gitti ve 6 ay orada yaşadı.

2009 – Suriye-Irak sınırında askerlik görevini yaptı.

2011 – Atv, Star Tv vb. gibi bazı televizyon kanallarında sanatsal arka plan çalışmalarında bulundu.

2011 – İstanbul’da tablolarından birini bir şirkete satarak kendisini kanıtladı.

2012 – Yurtdışında ilk sergisini açtı.

2014 – 2015 yılları arasında İtalya ve Kiev’de yaşarken bazı sanatsal ve ticari çalışmalar yaptı.

2016 – İstanbul ve Antalya’da çalışmalarına devam etti.

2019 – İstanbul’da kişisel bir sergi açtı.