Seran Demiral kimdir?



Genç kuşak yazarlar arasında ilk kitabı 2007 yılında yayınlanan Seran Demiral eserlerinin büyük bölümünü çocukların dünyasında sorgulayan düşünen karakterlere ayırdı.

1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2007'de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2011'de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2005'te Münzevi, 2007'de Hissizleşme, 2014'te de görme engelli gençlerin hayatını konu eden Parmak Uçları isimli eserleri yayımlandı. ''Filozof Çocuklar Kulübü'' adlı dört kitaplık serinin yeniden düzenlenmesiyle ''Kafası Karışıklar'' ortaya çıktı. Aynı zamanda bilimkurgu ve distopya gibi türlerde yazmayı sürdüren Demiral'ın Hayat Üretim Merkezi isminde bir bilimkurgu romanı ve çeşitli antolojilerde yayımlanmış öyküleri vardır. Kurgu yazarlığının yanı sıra, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmekte, yaşamını çocuklarla güzelleştirmekte ve başka hayatların olanaklarını çocuklarla aramaktadır.

