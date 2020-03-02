Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Seran Demiral kimdir?

Yeni kuşak gençlere felsefeyi sevdirmeye kendini adayan Seran Demiral, kitaplarında sorgulayan, düşünen kahramanlar yaratmayı başardı.

02 Mart 2020 Pazartesi 08:56
Seran Demiral kimdir?

Seran Demiral kimdir?


Genç kuşak yazarlar arasında ilk kitabı 2007 yılında yayınlanan Seran Demiral eserlerinin büyük bölümünü çocukların dünyasında sorgulayan düşünen karakterlere ayırdı. 

1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2007'de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2011'de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2005'te Münzevi, 2007'de Hissizleşme, 2014'te de görme engelli gençlerin hayatını konu eden Parmak Uçları isimli eserleri yayımlandı. ''Filozof Çocuklar Kulübü'' adlı dört kitaplık serinin yeniden düzenlenmesiyle ''Kafası Karışıklar'' ortaya çıktı. Aynı zamanda bilimkurgu ve distopya gibi türlerde yazmayı sürdüren Demiral'ın Hayat Üretim Merkezi isminde bir bilimkurgu romanı ve çeşitli antolojilerde yayımlanmış öyküleri vardır. Kurgu yazarlığının yanı sıra, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmekte, yaşamını çocuklarla güzelleştirmekte ve başka hayatların olanaklarını çocuklarla aramaktadır.
 

Anahtar Kelimeler:
Seran DemiralSeran Demiral Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Avcı Kimdir?
Zeynep Avcı Kimdir?
Aykut Cömert kimdir?
Aykut Cömert kimdir?
Genç Girişimci Murat Can Ünverdi
Genç Girişimci Murat Can Ünverdi
Medyum Ali Hoca (Medyum Ali Gürses) kimdir?
Medyum Ali Hoca (Medyum Ali Gürses) kimdir?
Lavoisier, Antoine-Laurent de Lavoisier Kimdir?
Lavoisier, Antoine-Laurent de Lavoisier Kimdir?
Rafet Ulutürk Kimdir?
Rafet Ulutürk Kimdir?
Charles Perrault kimdir?
Charles Perrault kimdir?
Levent Kırca vefat etti, Levent Kırca kimdir
Levent Kırca vefat etti, Levent Kırca kimdir
Karısını yatak odasında başkasıyla yakaladı
Karısını yatak odasında başkasıyla yakaladı
Sertaç Musaoğlu Kimdir?
Sertaç Musaoğlu Kimdir?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim