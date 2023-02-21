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Shoxrux Hamdamov kimdir?

Özbek sinemasının son dönem yetiştirdiği genç oyunculardan Shoxrux Hamdamov, üstlendiği rolleri hayatın doğal akışı içinde yaşarcasına canlandırırken, sanat yönü ile eleştirmenlerden tam not alıyor.

21 Şubat 2023 Salı 12:38
Shoxrux Hamdamov kimdir?

Shoxrux Hamdamov | Hayattaki en önemli şey dürüstlüktür


Shoxrux Hamdamov kimdirDramatik, romantik ve trajik rolleriyle hayranlarının gönlünü fetheden Özbek sinema dünyasının yeni nesil yıldızlarından Shahrukh Hamdamov, 31 Temmuz 1995'te Fergana bölgesine bağlı Kokand şehrinde doğdu. 

Entelektüel bir ailede doğan Shahruk'un babası, onun bir sanatçı olmasını istedi. Oyuncu, çocukluğundan beri birçok okul etkinliğinde aktif olarak yer aldı. 

Bu nedenle 2011 yılında Estrada Sirk Koleji'ne girdi. Oyuncu, Sanat Akademisine biraz geç kabul edildi. Ancak öğrenci olduğunda Özbek sineması dünyasında çoktan üne kavuşmuştu. "Zuriyad", "Tinçlik Ortida", "Temur", "Aşk Lokantası", "Tukhmat Gyrdobi", "Bakht Ovchisi" gibi film ve dizilerle Özbek sinemaseverlerin gönlünde derin bir yer edinmiştir. Oyuncuya göre "Dürüstlük hayattaki en önemli şeydir." "En nefret ettiğim şey, hayatlarını yasa dışı yollarla geçirenlerdir. Açıkça söylemek gerekirse - alçaklardan nefret ederim. Çünkü bu şekilde elde ettikleri kazanç aileye de zarar verecektir. Shahrukh Hamdamov, ancak bir kişi ailesine ve çocuklarına dürüst davranırsa, gelecekte iyi insanlar olarak büyürler" diyor. 

Oyuncunun kendisi bu görüşlere çok katı bir şekilde bağlı kalıyor. Bu yüzden film, dizi ve video kliplerden elde ettiği geliri samimi ve dürüst bir çalışmayla kazanmaya çalışmaktadır. Canlandırdığı her karakter için ayrı ayrı hazırlanıyor. Rolleri, doğal ve canlı hayatın içinden çıkardığı karakterler ile seyircilerin kalplerine derinlemesine nüfuz etmek için yaşamı ve farklı kişiliklere sahip insanları dikkatle gözlemliyor. 

Filmdeki görüntüyü derinden hissedip iç dünyasını tanıdıktan sonra, bu görüntüyü kendinden emin bir şekilde hayata geçirmeye başlar. Anavatan muhafızlarının rollerinin özellikle oyuncunun görünümüne ve tavrına uygun olduğunu söylemek abartı olmaz. Oyuncu, Munisa Rizaeva'nın seslendirdiği "Temur" "Barışın Ardında" ve "Ovuna" şarkılarında, Yorkynkhozha Umarov'un "Bir kunlik" adlı şarkısında vatan askerlerinin ve muhafızlarının görüntülerini yarattı.

Son Güncelleme: 21.02.2023 12:55
Anahtar Kelimeler:
KimdirÖzbek Sineması
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