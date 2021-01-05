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Sir David Attenborugh kimdir?

Dünya onu doğa tarihi belgeselleri belgeselleri ile tanıdı. Belgesel tutkunları onu BBC'de yayınlanan Dokuz Life serisinin yazıp sunulması ile bilinir.

05 Ocak 2021 Salı 22:47
Sir David Attenborugh kimdir?

Sir David Attenborugh kimdir?

Asıl adı David Frederick Attenborough, 1926 yılında doğdu. A Life on Our Planet geçtiğimiz yıl yayınlanan ve insanlığın yakın tarihi ile geleceğine anlamlı bir ışık tutan kitabı. Gezegenimizdeki Bir Hayat: Tanık Beyanı ve Gelecek İçin Bir Vizyon henüz Türkçe'ye kazandırılmadı, ancak kitabın belgeseli önümüzdeki ay tüm dünya ile birlikte Türk TV kanallarında da izleyici ile buluşacak. 

Sir Frederick Attenborough gezegen üzerindeki tüm yaşamı kapsamlı bir araştırma ile, BBC Doğal Tarih Birimi ile birlikte, dokuz Life serisinin yazıp sunulması ile bilinir. Frederick, BBC Two ve 1960 ve 1970'li yıllarda BBC Televizyonu'nda programlama müdürü kontrolörü olarak hizmet ederek aynı zamanda BBC'de eski bir üst düzey yönetici olmuştur.

Sir David Attenborough'nun yayıncılık kariyeri, hem televizyon ortamını yaratıp geliştirmede hem de insanları doğal dünyanın harikalarına bağlayarak, uzaktaki insanları, hayvanları ve habitatları gezegendeki oturma odalarına getirerek olağanüstü bir rol oynadığı altmış yılı aşkın bir süreye yayılır. 

Bir BBC yapımcısı ve yöneticisi olarak, bugün hala küresel yayıncılığı etkileyen yeni programcılık ve planlama biçimleri yaratmada çok önemli bir rol oynadı. Doğa tarihi programlarının yazarı ve sunuculuğu rolünde, çalışmaları, çığır açan Zoo Quest serisinden Life on Earth, The Living Planet, The Trials of Life, The Private Life of Plants, Life of Mammals ve Planet Earth gibi simgeleşmiş yapıtlara kadar pek çok ikonik prodüksiyonu içeriyor. Sör David, geniş bir program yelpazesini sunup anlatarak ve geniş çaplı küresel izleyicilere ulaşarak doğal dünya için güçlü bir ses olmaya devam ediyor.

Belgesel Dizileri; The Blue Planet, Yeryüzü, Nature's Great Events, Hayat, İnsan Gezegeni, Kutuplar Atlası, Afrika, Life Story, Planet Earth II, Shark, The Hunt.
 

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