

Fizyoterapist Tilbe Meriç, Kimdir?



Fizyoterapist Tilbe Meriç, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatımda özel bir tıp merkezinde başlayıp nörolojik ve pediatrik hastalarla çalışma fırsatı buldu. Daha sonra bir özel eğitim merkezinde devam etti

Meslek hayatı boyunca eğitime çok önem veren Tilbe Meriç kendini geliştirmek adına manuel terapi, kinesiotape bantlama, kuru iğneleme ve akupunktur gibi eğitimler aldı.

sık sık şikayetçi olduğumuz ağrıların asıl sebeplerini bütüncül inceleyerek, yeni bir alan olan Osteopati ile tanıştı.

Osteopati ile kas iskelet sistemimize yansıyan ağrıları, detaylı manuel değerlendirmeler asıl sebeplerini ortaya çıkaran Meriç bu alanda 3 yıldır eğitim almayı sürdürüyor.

Fizyoterapist Tilbe Meriç, deneyim kazandıkça kadın hastalıklarının ve pelvik taban rahatsızlıklarının kadınlar tarafından bile ifade edilemeyip bir tabu haline geldiğini, veya bir sorun olarak bile görülmediğini farkına vardı. Bu alanda da kendimi geliştiren Meriç, insanlara yardımcı olmak için, kadın sağlığı ve pelvik taban hakkında eğitimler aldı, bu konuda eğitimler aldı.

2022 yılının Aralık ayından itibaren Kartal Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi'nde kuran Tilbe Meriç, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin karşısında minibüs yolu üzerindeki merkezinde skolyoz taraması fiziksel muayene, gevşetme ve manuel terapi, nörolojik veya ortopedik yaralanmalar, bel sırt boyun ağrıları, kadın sağlığı, skolyoz, romatolojik rahatsızlıklar, lenf ödem, yüz felci gibi bir çok alanda ve bir çok farklı yöntemle ile alanında uzman terapist ekibiyle hizmetini sürdürüyor.