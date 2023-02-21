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Umid Zokirov Kimdir? | Çok sayıda kişiye söhret yolunu açan kişi

Özbek, müzik ve sinema dünyasının yakından tanıdığı isim Ümid Zokirov çok yönlü kişiliği ile son dönemde çok sayıda ünlünün sosyal medya mecrasında yükeselen grafiğinin kahramanı olarak biliniyor.

21 Şubat 2023 Salı 16:34
Umid Zokirov Kimdir? | Çok sayıda kişiye söhret yolunu açan kişi

Umid Zokirov | Hayattaki en önemli şey dürüstlüktür

Umid Zokirov Kimdir? Özbekistan'da ünlü blog yazarları ve sanatçılarla çalışan bir blogger, bir yıldır kişisel markasını geliştiriyor. Bu, onunla çalışan kişilerin Instagram takipçi sayısını 1 milyona çıkardı, diğerleri 1 yıl içinde hediyesiz kaldı. 

Zokirov'un sosyal medya çalışmaları, Özbekistan açısından son darece başaralı bir çalışma olarak yorumlandı. Sosyal medya uzmanlarına göre Özbekistan'da Instagram'a olan talep diğer ülkelerdeki kadar yüksek değil. 

Özellikle blog yazarlarının Instagram'a mecrasına olan talebi son 6 ayda artmaya başladığını söylüyen Özbekistanlı sosyal medya uzmanları, "Tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılında da Özbek halkı, karantinayı evinde geçirdi. Özbekistan'da hemen her yaş grubu sosyal medyada kendi ilgi alanına göre yeni isimler, farklı yüzler ve tarzda yayıncılarla tanıştı, bu dönemi iyi okuyan Umid Zokirov, sosyal medya yayıncılarına rehberlik etti" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Ümit Zokirov daha önce popüler müzik videoları ve filmlerde rol almış birçok sanatçıyla çalıştı. Bu nedenle SMM okudu ve Instagram'da birçok marka ve kişiliğin resmi hesaplarını yönetti. 
Ayrıca şimdi bir vlog başlattı ve çeşitli videoları halka sundu. Umid Zakirov şu anda Ulugʻbek Qodirov, Umid Iskandarov, Bekzod Tadjiev, Muhammad Ali Iskandarov ve diğerleri dahil olmak üzere birçok ünlü kişiyle işbirliği içinde çalışıyor. 

Umid Zokirov Zokir 1993 1 Temmuz'da Syrdarya bölgesinde doğdu. Ailenin tek çocuğu olan Umid Zokirov, Taşkent Devlet Politeknik Enstitüsü'nde okudu. Ayrıca çeşitli popüler filmlerde ve ana karakterlerle kliplerde küçük roller oynayarak şov dünyasında şansını denedi, aynı zamanda bir dizi klip için fikir yazarı olarak yeteneğini gösterdi. 
Umid Zokirov, beklenmedik bir başarıya yol açan Shokhdzhakhon Dzhoraev tarafından seslendirilen "Dondiqqina" şarkısının videosunda rol aldı. Video kısa sürede çok sayıda hayran kazandı. Önümüzdeki günlerde diziyi çekmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 21.02.2023 16:43
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