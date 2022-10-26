Uzm. Dr. Gizem Atakul Kimdir?

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 Yılında Mezun Oldu. 2011-2015 Yılları Arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı'nda 4 Yıl Pediatri Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavında Türkiye İkincisi Olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümünü Tercih Etti Ve 2016-2020 yılları arasında da Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimlerini aldı. Yan dal eğitimim sırasında uluslararası katılımlı alerji kongrelerinde davetli Konuşmacı Olarak Görev Aldı Ve 2017 Yılında İngiltere’de Avrupa Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği (Eaacı) Bünyesinde Düzenlenen Pediatric Allergy And Asthma Meeting (Paam) Bilimsel Toplantısında Sunduğu Çalışma ‘Travel Grant’ Ödülü Verilen İki Çalışmadan Biri Oldu. Yan Dal Eğitimi Sırasında Ve Sonrasında Çocuklarda Görülen Alerjik, İmmünolojik Ve Göğüs Hastalıkları İle İlgili Birçok Klinik Araştırmada Görev Aldı; Uluslararası Ve Ulusal Bilimsel Dergilerde Çalışmaları Yayınlandı. 2008-2011 Yılları Arasında Pratisyen Hekim ve Aile Hekimi Olarak Bitlis İlinin Tatvan İlçesinde Mecburi Hizmetini Tamamladı. 2011 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalıştı. 2015 Yılında Uzmanlık Eğitimini Tamamladı ve Balıkesir Devlet Hastanesinde Pediatri Uzmanlık Mecburi Hizmetini Yaptı. 2016 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniğinde Çalışmaya Başladı. 2020 Yılında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Olarak Çalıştı. 2022 Yılında İstanbul Alerji Ailesine Katıldı.