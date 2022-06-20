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Yasemin İlan kimdir?

Son yıllarda cemiyet hayatının ünlü isimleri ve sağlık sektöründe önemli başıralara imza atan şahsiyetlerle yaptığı röportajlarla adından söz ettiren Yasim İlan Kimdir?

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:52
Yasemin İlan kimdir?

Yasemin İlan kimdir?


Gazateciliğe Akşam Yayın Grubu'nda başladı. Güneş Gazetesi'nde çok sayıda sağlık ve magazin haberine imzasını atan Yasemin İlan, kaleme aldığı Aldatan Kadınlar Aldatıyor yazı dizisi ile dikkat çekti. Halen Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan, Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteci Yasemin İlan kimdir? İşte detaylar...

Eğitim: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu

Meslek: Gazeteci

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Eitorf doğumlu olan Yasemin İlan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik eğitimi aldı. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Geleceğin Gazetecileri’ eğitim programını tamamlayan Yasemin İlan, aynı yıl kadrosuna dahil olduğu Güneş Gazetesi’nde Türkiye’nin ilk ve tek çocuk gazetesi JUNIOR Çocuk Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Sonrasında ‘Aldatan Kadınlar Anlatıyor’ adlı köşe yazısını 8 yıl boyunca aralıksız her gün yazmıştır. Bu köşe yazısı Türkiye’nin en uzun süren yazı dizisi olma özelliğini taşımaktadır. 

2014 yılında Güneş Gazetesi’nin Hayat Eki’ni hazırlamaya başlayan Yasemin İlan, 2015 yılında Magazin Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Güneş Gazetesi’nin 2020 yılının Ocak ayında Akşam Gazetesi’ne ek olarak yayın hayatına devam etmesi karar verildiğinde Yasemin İlan da Güneş Eki Haber Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 

2021 yılının Ocak ayında Akşam TV’de ‘Akşam Yıldızı’ adlı programı hazırlamaya başlayan Yasemin İlan, devam eden programında sanat dünyasının ünlü isimlerini konuk alarak ses getiren röportajlara imza atmaktadır. Aynı zamanda sağlık editörlüğü de yapan Yasemin İlan, doktorlarla da özel röportajlar yapmaktadır. 
 

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