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Yenimahalle Meclis Üyesi Aday Adayları 2024

Ankara’nın Genç Girişimci İş Adamlarından Erkan Erdemir, Milliyetçi Hareket Partisin'den Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı başvurusunda bulundu.

10 Aralık 2023 Pazar 22:26
Yenimahalle Meclis Üyesi Aday Adayları 2024






Ankara’nın Genç Girişimci İş Adamlarından Erkan Erdemir, Milliyetçi Hareket Partisin'den Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi A.Adayı başvurusunda bulunduğunu ifade etti. Erdemir Yenimahalle'nin yaşana bilirliği, modernizasyonu ve huzurunu artırmak için aday olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yenimahalle halkının sorunlarını bildiğini ve çözüm sunabileceğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini ve bu süreçte Liderleri Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde olduğunu vurguladı.

Erkan Erdemir Yenimahalle için projeleri, çözüm önerileri ve liderleriyle bağlılığı konusunda kendisine güven duyulmasını ve desteklenmesini istiyor.

Erkan Erdemir Kimdir? - 1982 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. Baba adı Lütfi, anne adı Esma'dır. İlkokul ve ortaokul eğitimini Kırşehir Çiçekdağı'nda tamamladıktan sonra 1996 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesine yerleşti. Lise eğitimini Yenimahalle Anadolu Teknik Lisesi’nde tamamladı. Eğitiminin yanı sıra ticari faaliyetler yürüterek ticari girişimlerde bulundu. 1998-2000 yılları arasında Demetevler Ülkü ocaklarında okul başkanlığı görevinde bulundu. 2000-2002 yılları arasında ticari alandaki başarıları sebebiyle tamamen ticarete atılmaya karar verdi.

İnşaat Müteahhitliği yapan Erdemir, Kızılelma İnşaat firmasında yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca İnşaat, PVC (Plastik) ve Sanayii İç ve Dış Ticaret alanında Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Grup firmasında yönetim kurulu üyesidir. Hali hazırda Milliyetçi Hareket Partisi’nde Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Son Güncelleme: 11.12.2023 00:03
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Elvan Yıldız 2023-12-10 23:07:20

Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim.

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Tarık 2023-12-10 23:10:32

Erkan başkanım yolun bahtın açık olsun bu kutlu görev size yakışır Allah utandırmasın

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Alaattin Yıldız 2023-12-10 23:14:27

Hay maşAllah Erkan Erdemir beyefendiye sana yakışır kişiliğin ve dürüstlüğün sana kazandıracağına eminim Allah yardımcın olsun inşAllah

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Arda 2023-12-10 23:14:47

Başarılar sayın başkanım

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Ahmet Koç 2023-12-10 23:22:26

Sevgili büyüğüm Erkan Erdemir Allah yar ve yardımcın olsun yolun bahtın açık olsun inşAllah

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Ülger Yıldız 2023-12-10 23:23:46

Hay maşAllah yiğidimize Allah yardımcınız olsun kurban olduklarım maşAllah size maşAllah binlerce kere maşAllah

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Elvan Erdemir 2023-12-10 23:36:05

Gitmiş olduğun bu yolda milletine devletine hayırlı işler yapıp hayırlı bir vatan evladı olacagından hiç şüphem yok yolun açık olsun.Rabbim seni muavfak eylesin kardeşim

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Gökhan Erdemir 2023-12-10 23:36:37

Yolun bahtın açık olsun abi başarılarının devamı dilerim.

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