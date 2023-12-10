Yenimahalle Meclis Üyesi Aday Adayları 2024

Ankara’nın Genç Girişimci İş Adamlarından Erkan Erdemir, Milliyetçi Hareket Partisin'den Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi A.Adayı başvurusunda bulunduğunu ifade etti. Erdemir Yenimahalle'nin yaşana bilirliği, modernizasyonu ve huzurunu artırmak için aday olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yenimahalle halkının sorunlarını bildiğini ve çözüm sunabileceğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini ve bu süreçte Liderleri Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde olduğunu vurguladı.

Erkan Erdemir Yenimahalle için projeleri, çözüm önerileri ve liderleriyle bağlılığı konusunda kendisine güven duyulmasını ve desteklenmesini istiyor.