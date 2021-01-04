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Yılmaz Öztürk Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına, Yılmaz Öztürk atandı. 

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:47
Yılmaz Öztürk Kimdir?

Yılmaz Öztürk Kimdir?


Deniz Harp Okulu Yöneylem Araştırması / Yönetim bölümünden 1987 yılında mezun olan Yılmaz Öztürk, Deniz Kuvvetlerinde subay olarak 8 yıl çeşitli görevlerde bulundu, aynı dönemde 1 yıl süreli “Tedarik Zinciri İhtisas” programını bitirdi. 1995 yılında Toprak Holding’de İnsan Kaynakları Şefi olarak özel sektöre geçti. Bu dönemde İstanbul Üniversitesi İşletme ve İktisadi Enstitüsü’nde İnsan Kaynakları Uzmanlık programını bitirdi. 

Daha sonra sırasıyla; 10 yıl PepsiCo bünyesinde; Türkiye İnsan Kaynakları (İK) Müdürü ve İK Direktörü, Doğu Akdeniz Bölge İK Direktörü, 7 yıl Danone bünyesinde; Türkiye İK Direktörü ve Kurumsal İtibar Liderliği, Orta Avrupa Bölge İK Direktörü ve 4 yıl Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İK Direktörü olarak çalıştı.

Son olarak Akkök Grubuna bağlı AkKim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş‘de İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Yönetim Sistemleri ve Sağlık-Emniyet-Çevre bölümlerinden sorumlu Direktör olarak çalıştı. Profesyonel Koçluk-Mentörlük alanında çalışmalarda bulunmakta, PERYÖN Etik Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Insead, Michigan Üniversitesi ve London Business School’da Liderlik, Değişim Yönetimi, Strateji ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında eğitimler almıştır. İleri derecede İngilizce bilen Yılmaz Öztürk, evli ve ikiz çocuk babasıdır.

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