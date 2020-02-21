Zeynep Avcı Kimdir?

1947 yılında doğdu. Kadıköy Kız Koleji'nden sonra, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğrenim gördü. 1966-1977 yılları arasında önde gelen yayın organlarında muhabirlik, röportaj yazarlığı, dış haberler ve magazin servisi şefliği, yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Yazko Somut, Milliyet Sanat, Varlık, Cumhuriyet Kitap, Kitaplık gibi pek çok dergide yazıları yayımlandı. Toplumsal Tarih Vakfı'nın üç aylık İstanbul dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi.

2000-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Öykü, oyun, araştırma ve biyografi türünde eserleri bulunan Avcı'nın senaryoları da Atıf Yılmaz, Zülfü Livaneli gibi yönetmenler tarafından filme çekildi.



Türkçeye kazandırdığı çeviri eserlerle Avni Dilligil En İyi Çeviri Ödülü (1997), Tiyatro Tiyatro Dergisi ''Yılın Çevirmeni Ödülü'' (2003 ve 2006), Ankara Sanat Kurumu ''En İyi Tiyatro Çevirisi Ödülü''ne (2008) değer görüldü.