100. Yıl yolculuğu TÜYAP'tan geçiyor





Kitapları, yazarları ve tüm editoryal kadrosuyla fuarda yer alacak olan İBB Yayınları, üç yıl gibi bir sürede İstanbul’un hatta Türkiye’nin dikkatini çeken İST dergi ve 100’ün üstünde yayımlanmış kitaplarıyla okurlarıyla buluşacak. 4 Aralık Pazar günü İBB Yayınları’nın lansmanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilecek. İBB Yayınlarından çıkan tüm kitaplarda ise stantta yüzde 40 indirim olacak.

SARAÇHANE/İSTANBUL

Bu yıl “100. Yıla Girerken” mottosuyla kitap fuarında yer alacak olan İBB Yayınları okurlarını yoğun bir program bekliyor. Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiler ile Cumhuriyet’in 100. yıl ruhu perçinlenecek. 80’in üstünde yazarla gerçekleştirilecek fuar etkinlikleriyle toplumsal hafıza diri tutulacak. İBB Yayınları’nın kuşatıcılığına ve çok renkliliğine tanık olunacak.

İBB YAYINLARI TÜYAP’TA

İBB Yayınları standında yer alan cam stüdyoda gerçekleştirilecek olan söyleşiler ise İBB TV aracılığıyla fuara katılamayan okurlara canlı olarak ulaştırılacak. İBB Yayınları’na eserleriyle katkı sunan yazarlar ve konuk yazarlarla yapılacak olan canlı yayın söyleşilerini ise Pelin Batu ve Deniz Yüce Başarır sunacak.

Ahmet Ümit ve Mario Levi ile “İstanbul ve Edebiyat”; Şansal Büyüka, Sevecen Tunç ve Ahmet Gülüm’le “Spor”; Zafer Toprak, Şaduman Halıcı ve Eminalp Malkoç ile “100. Yılında Lozan ve Cumhuriyet”; Pelin Batu, Zeynep Miraç ve Deniz Çakır ile “Kadın Hakları”; Gökhan Akçura, Hale Soygazi ve Göksel Kortay ile “Tiyatrodan Sinemaya İstanbul”, Umut Kurt, Yonca Evcimik ve Tamer Dodurka ile “Hayvan Hakları”; Merin Sever, Refika Birgül ve Sinem Özler ile “İstanbul Lezzetleri” başlığıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.