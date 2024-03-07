Aile Yadigarı Tarifler | Sinangil 60 Yıllık Tarifler Kitabında Buluştu



60 yıldır mutfakların vazgeçilmezi Sinangil, sosyal medya üzerinden “#ununuduymayankalmasın” etiketiyle başlattığı kampanya ile takipçilerinden topladığı aile yadigârı unlu tarifleri, “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında bir araya getirdi.

Kitap, ünlü sosyal medya fenomeni ve Şef Şükran Kaymak’ın da yer aldığı özel bir lansman ile tanıtıldı. Nesilden nesile aktarılmış ve aslına uygun unlu tariflerin hikâyeleriyle birlikte yer aldığı kitabın önemine değinen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Her ürününü kalite, yenilik ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak tasarlayan lider un markamız Sinangil, geçtiğimiz yıl Türk mutfağında 60. yaşını doldurdu. Bu özel yılın ardından nesilden nesile aktarılmış aslına uygun unlu lezzetlerin tariflerini “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında topladık. Bu kitabı yalnızca bir tarif kitabı olarak görmüyor, mutfak kültürümüzün ve damaklarımızda yer etmiş geleneksel lezzetlerin yarınlara kalmasında değerli bir aracı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk paketli un markası ve perakende un pazarının lideri Sinangil, devreye aldığı kapsamlı kampanya ile “60 Yıllık Tarifler” kitabı projesini hayata geçirdi. Kitap; sosyal medya fenomeni Şef Şükran Kaymak tarafından yapılan #ununuduymayankalmasın çağrısıyla birlikte, takipçilerden gelen tariflerin uzman jüri tarafından değerlendirilip seçilmesiyle hazırlandı. Konuyla ilgili İstanbul Feriye Sarayı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına basın mensupları, tarif sahipleri, sosyal medya fenomenleri ve Çölyak Vakfı temsilcileri ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabına 60yil60tarif.com sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca kitaptaki tüm tariflerin videoları, Sinangil’in sosyal medya hesaplarından Ramazan ayı boyunca paylaşılacak.

Geleneği geleceğe taşıyor

Lansmanda konuşan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir kitabın hazırlık süreçlerinden bahsederek; “Geçtiğimiz yıl 60’ıncı yaşını kutladığımız Sinangil için yaptığımız paylaşımlarda hala tariflerin vazgeçilmezi olduğunu gördük. Yapılan araştırmalar bir yana, halkın genelinde unumuz için büyük bir ilgi var ve bu bizi mutlu ediyor. Bu heyecanı ülkemizin tüm kesimleriyle paylaşabilmek adına bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında “Ununu Duymayan Kalmasın” çağrımızla tarafımıza ulaşan tarifleri değerlendirdik. Nesilden nesile aktarılmış aslına uygun unlu lezzetlerin seçkin tariflerini “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında topladık. Bu kitabı yalnızca bir tarif kitabı olarak görmüyor, mutfak kültürümüzün ve damaklarımızda yer etmiş geleneksel lezzetlerin yarınlara kalmasında değerli bir aracı olarak görüyoruz. Tarif ve tariflerinin hikayelerini bizlerle paylaşmaya layık gören herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Gıda etiği kültürümüzün parçası”

Toplantı sonrası yapmış olduğu değerlendirmelerde geçmişten günümüze uzanan özel tariflerin, bir yönüyle israfın önüne geçmek düşüncesiyle de ortaya çıktığını vurgulayan Demir, israfın günümüzde ele alınması gereken en önemli kavramlardan biri olduğunu vurguladı. Tasarruf bilincinin artmasının gıda etiği kapsamında da önemine işaret ettiği konuşmasında, israfın boyutunu paylaştığı verilerle bir kez daha gözler önüne seren Demir; “Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Dolayısıyla son dönemde bireysel ve toplumsal açıdan artan bu gıda israfının; kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz” dedi.

“Kütüphanemdeki en özel kitaplardan birisi olacak”

“Ununu Duymayan Kalmasın” kampanyasının ve 60 Yıllık Tarifler kitabının tanıtıcı yüzü olan ünlü sosyal medya fenomeni ve şef Şükran Kaymak ise lansmanda yaptığı konuşmada projenin önemine değinerek, “Unlu mamuller mutfak kültürümüzün en önemli parçası. Kahvaltılarımızda, akşam yemeklerimizde, en özel davetlerimizde sofralarımıza eşlik eden hamur işlerinde, un deyince aklıma gelen ilk marka Sinangil. Sinangil ürün çeşitliliği, sosyal fayda odaklı vizyonu, israfa karşı tutumu ve benimsediği değerler açısından da mutfağımda her zaman olacak bir marka. Ben yemek yapmaya 11 yaşımda annemi izleyerek başladım, mutfak sanatlarına ilgi duymamda annemin katkısı çok büyük. Yıllarca onun tariflerini kullandım, yemek yapmayı ondan öğrendim. Sinangil’in projesinde beni en çok heyecanlandıran unsur; annelerimizden ve anneannelerimizden öğrendiğimiz, onlardan yadigar tariflerin başka mutfaklarda da pişirilmesi, bu tariflerin yaşatılması oldu. Ben de anneannemden kalan incir ve cevizli kek tarifimi paylaştım. Kitap için gelen tarif ve hikayelerin hepsi çok özeldi. Bu tarifleri ölümsüzleştirdiği ve başka mutfaklarda da keyifle hazırlanmasına vesile olduğu için Sinangil’e teşekkür ediyorum. ” dedi.

Perakende un pazarının lideri Sinangil

Türkiye’nin ilk paketli unu Sinangil, Eksim Holding çatısı altında bulunan Eksun Gıda bünyesinde satışa sunuluyor. Tekirdağ’da ve Konya’da bulunan fabrikalarında toplam 96 bin metrekare alanda yeni nesil tesislerinde üretim gerçekleştiren Eksun Gıda’nın, yıllık 600 bin ton üretim kapasitesi ve yaklaşık 52 bin ton buğday depolama kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO ilk 500) listesinde 255. sırada olan Eksun Gıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde de yer alıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arz edilerek paylarının %28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Eksun Gıda, 30’dan fazla ülkeye farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiriyor. Perakende un pazarının lideri Sinangil’in 60 yıllık serüveniyle birlikte son yıllardaki ürün çeşitliliğine paralel olarak gittikçe artan başarısı, sürdürülebilirlik vizyonu ve Ar-Ge merkezlerindeki yenilikçi çalışmalardan kaynaklanıyor. Sinangil Gluten YOK markası ise glütensiz un ile birlikte, ilk defa tek kullanımlık kullanıcı dostu ambalajlara sahip, tazeliğini koruyan glütensiz ekmek ve atıştırmalık kategorilerinde birbirinden lezzetli ürünler sunuyor. Marka, bu sayede çölyak hastalarına ve glütensiz beslenmeyi tercih edenlere yönelik önemli bir ihtiyacı da karşılıyor.