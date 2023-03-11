Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Akif Manaf'tan önemli kitap | İntihar Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 86 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel barış ödülü adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından merakla beklenen yeni kitabı “İntihar Psikolojisi” raflardaki yerini aldı. 

11 Mart 2023 Cumartesi 11:57
Akif Manaf'tan önemli kitap | İntihar Psikolojisi

Nobel Barış Ödülü Adayı yazardan çığır açan kitap | İntihar Psikolojisi 


Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “İntihar Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  
Kitap arka kapaktan: 
İnsan evladı kendini öldürebilir veya yaşamaya devam edebilir. Aslında her gün herkes buna karar vermektedir: “Yaşamaya devam mı, tamam mı?” Bazıları yaşaması mümkün olmasına rağmen ölmeyi seçer, bazıları ise kendini öldürmesi mümkün olmasına rağmen yaşamayı seçer.

Gerçek şu ki intihar bir çöldür, intiharcı ise bu uçsuz bucaksız intihar çölünde acılar içinde dolaşan ve çözüm bulamayan bir azap yolcusudur. İntihar çölünde dolaşan insan başkalarının kalbine zalimlik tohumları eker çünkü o kendine karşı zalim olmaktadır.
Her insan bünyesinde hem yapıcı hem de yıkıcı dinamikler mevcuttur. Canlı varlık, cansız bedene can vererek hayata getirir. Sonuç olarak insan bünyesinde canlanmış bedenin canını alarak tekrar cansız hâle getirme dürtüsü bulunmaktadır.
Gerçek şu ki intihar bir zihin kurgudur. Zira zihin intihar sahnesi kurar, bir intihar senaryosu yazar ve bir intihar oyunu sergiler. İnsan zihnin bu intihar oyununa gelirse eninde sonunda intihar edebilir.
Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu ve Masumiyet gibi insana dair hemen her konuda 86 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 
Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “İntihar Psikolojisi”, intihar konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Anahtar Kelimeler:
Akif ManafKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç yazar Gözde Şahin'den yeni kitap 'Zembereğin Ölümü'
Genç yazar Gözde Şahin'den yeni kitap 'Zembereğin Ölümü'
Kitap | Nazım Sinan Odabaşı | Gelişme Hakkı
Kitap | Nazım Sinan Odabaşı | Gelişme Hakkı
Beyaz Kartal'dan Şoför Nebahat'e
Beyaz Kartal'dan Şoför Nebahat'e
Kitap | Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi Remzi Kitabevlerinde!
Kitap | Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi Remzi Kitabevlerinde!
Bedeni Çalıştırma Sanatı | Kitap | Akif Manaf
Bedeni Çalıştırma Sanatı | Kitap | Akif Manaf
Erken Modern Avrupa Tarihi VakıfBank Kültür Yayınları’nda
Erken Modern Avrupa Tarihi VakıfBank Kültür Yayınları’nda
Memleketimin Hava'ları raflarda yerini aldı
Memleketimin Hava'ları raflarda yerini aldı
Komşum Beni Neden Öldürdü?
Komşum Beni Neden Öldürdü?
TÜYAP Kitap Fuarı devam ediyor | Gazeteci Mevlüt Yüksel'in imza günü
TÜYAP Kitap Fuarı devam ediyor | Gazeteci Mevlüt Yüksel'in imza günü
Kahvenin peşinde Avrupa kafeleri
Kahvenin peşinde Avrupa kafeleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim