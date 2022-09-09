Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Akif Manaf'tan yeni kıtap | Teslimiyet Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 84 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel barış ödülü adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından heyecanla beklenen yeni kitabı “Teslimiyet Psikolojisi” raflardaki yerini aldı. 

09 Eylül 2022 Cuma 07:53
Akif Manaf'tan yeni kıtap | Teslimiyet Psikolojisi

Nobel Barış Ödülü adayı yazardan yeni kitap Teslimiyet Psikolojisi

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Teslimiyet Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  
Kitap arka kapaktan: 
Dünyevi insan ego merkezli yaşar yani her şeyi egosunu tatmin etmek için yapar. Herkes her gün defalarca “ben” der ama buna rağmen “ben”in kim olduğunu dahi bilmez ve varoluşsal teslimiyet içinde olmazsa asla da bilemez.

Kendisini tekâmüle adamış insan teslimiyet gerçeğini ebedî özünden saçılan ışıkta görebilir. Zira insan, mutlak teslimiyet olgusunu kendi içinde uyandırmalı ve teslimiyet ışığını takip ederek teslimiyetin zirvesine ulaşmalıdır.

Teslimiyet sayesinde birey varoluşla aşk yaşayabilir. Bu, tamamen metafizik bir deneyimdir. Aşk dünyevi olsa da dünyevi teslimiyete yol açar ve teslimiyet dünyasal olsa da varoluşsal teslimiyete neden olur; yeter ki insan samimi olsun.

Varoluşsal aşk ve teslimiyet dünyasal yaşamın ölümüdür. Yaşam zaten varoluşsal teslimiyet içinde olmayan herkesi öldürür. Yalnızca varoluşsal teslimiyet içinde olanı öldüremez çünkü o ebedî özüne merkezlenerek ölümsüzlüğünü kazanmıştır.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol ve Duygu gibi insana dair hemen her konuda 84 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 
Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Teslimiyet Psikolojisi”, teslimiyet konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.
Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27


 

Anahtar Kelimeler:
Akif Manaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Yaşlı kuşlar ölmek için nereye gider?
Kitap | Yaşlı kuşlar ölmek için nereye gider?
Kitap | Onkoloji tedavisi gören çocuklar için yemek tarifleri
Kitap | Onkoloji tedavisi gören çocuklar için yemek tarifleri
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan 83. kitap | Duygu Nedir ve Nasıl Yönetilir?
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan 83. kitap | Duygu Nedir ve Nasıl Yönetilir?
Miras | Norveç, Travma, Aile, Ahlak | Kitap
Miras | Norveç, Travma, Aile, Ahlak | Kitap
Osman’ın Ağacı Altında | Kitap | Tarih hiç böyle yazılmamıştı!
Osman’ın Ağacı Altında | Kitap | Tarih hiç böyle yazılmamıştı!
Sıcacık bir kadın romanı | Hemdert Hemdem
Sıcacık bir kadın romanı | Hemdert Hemdem
Kitap | Kübra Doğru'nun Sandık'ı okurları ile buluştu
Kitap | Kübra Doğru'nun Sandık'ı okurları ile buluştu
Nobel Barış Ödülü Adayı yazardan ingilizce Barış Psikolojisi
Nobel Barış Ödülü Adayı yazardan ingilizce Barış Psikolojisi
‘Eve Döner İnsan Hep’ Okuyucusuyla Buluştu | Kitap
‘Eve Döner İnsan Hep’ Okuyucusuyla Buluştu | Kitap
Kitap | Halkın Fermanı | Balkan Savaşları'nda Hint Müslüman Tıp Heyeti
Kitap | Halkın Fermanı | Balkan Savaşları'nda Hint Müslüman Tıp Heyeti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim