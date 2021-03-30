Ali Polat külliyatı, kütüphanelere gönderiliyor | Kitap

Servetini kitaplara yatırdı | Ali Polat, külliyatını Türk milletine adadı

Kültür, eğitim, sağlık, sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere insan hayatını derinden etkileyen çok sayıda konuda birikimini kitaplara aktaran Ali Polat, 190 bine yakın kitabı kütüphanelere bağışladı.

İş insanı Ali Polat'ın uzmanlar gözetiminde neredeyse ömrünü adadığı eserleri önce Türkiye genelinde üniversite kütüphaneleri ile Halk Kütüphaneleri ve cezaevlerindeki kitaplıklara ücretsiz dağıtılacak.

Sağlıktan eğitime, bilim ve teknolojiden dini konulara pek çok alanda kaleme alınan eserlerin tamamlanmasının çeyrek asıra yakın bir emek olduğunu söyleyen Ali Polat 7’den 70’e sadece ülkemizde değil Türkiye’nin hemen hemen ülke komşularında da ülke içi ve dışı özel projelere imza atmış kişi. Özellikle İran, Azerbaycan ve ülkemizde hem binlerce insanın istihtam alanlarını oluşturmuş, hem de bu uzun hayat yolculuğunda üç ülke arası ticari ilişkileri pekiştirmiş bir isim Ali Polat.

İNSAN HAKLARI KONUSUNA DAHA FAZLA ÖNEM VERDİ

2015 yılından itibaren tüm zamanını insan hakları konusuna ayıran Polat bu konuda dünyadaki uygulamalar ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve uyarıları karşılaştırmalı olarak araştırmakla geçirmiş. İslam'ın insan hakları konusunda, dünyanın en gelişmiş ülkeleri için önemli bir rehber olduğunu belirten Ali Polat bu konuda önemli detaylara dikkat çekti;

'Bildiğiniz gibi Birlişmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi 1948 yılında yürürlüğe girdi. Biz de bu konuda kitabımız Kurana müracat ettik, baktık ki 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim den insan hakları ile ilgili ayetleri toplamaya başladık. Gördük ki insan hakları beyannamesi çok daha kapsamlı halde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde mevcuttur. Bu kadar geniş talimatların bulunduğu Kur'an-ı Kerim ne yazıkki müslüman ülkeler çok azından faydalanıyorlar. 2019 yılında Amerika'da konu ile ilgili çalışmalara baktığımızda şu anda islam ilkelerini uygulayan ve ilk sırada gelen ülkeler, yani Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Almanya ve Japonya gelmektedir. İslam ülkeleri bu sıralamada 44'ncü sırada başlıyor ve 154'ncü sıraya kadar yer geriliyor.

Bu sebepten dolayı çalışmalarımızı kitabımz olan Kur'an-ı Kerim de 54 başlıkta topladık. Bu çalışmayı kitap ve sesli kitap haline getirdik. Dünya insanlarını islamiyetin ne kadar modern ve insan hakları evrensel kurallarını içerdiğine dikkat çekmek için bu eseri Ocak 2021 yılında ingilizce olarak hazırladık. Sizlere sunulan bu ilk eserin bölümlerini görselleştirip Youtube kanalına yükledik. Bu çalışmayı insanlığa hizmet adına 5 yıllık emeğimizi sizlere hazırladığımız üç kitap ve iki sesli kitap benim ve uzman arkadaşların 5 yıllık emeğinin ürünüdür.

22 YILINI TOPLUM YARARINA İŞLERE ADADI

Uzun yıllar süren iş hayatının yanı sıra 22 yılı aşkın bir süredir toplum yararına çeşitli sosyal konularda kitaplar yayınlayan, özel sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan bir iş insanı, araştırmacı yazardır.

Yaptığı çalışmaların tümünde hem birey hem de toplum bazında daha bilgili ve daha hoşgörülü bir gelecek inşasında katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Bu misyon dahilinde, 2001 yılında hapishanelere, tarihteki bilge kişilerin özlü sözlerinin derlendiği “Üç Bin Yıllık Birikim” isimli kitabından 1138 adet hediye etmiştir.

2021 Mart ayında Adalet Bakanlığının detaylı incelemesinden geçirdikten sonra verdiği yeni kitaplarından Türkiye’deki cezaevlerine hediye olarak göndermeye başlamıştır.

Bu sosyal sorumluluk projesi dahilinde Türkiye genelindeki bütün Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kütüphanelerine 188.566 adet kitap, 579 adet sesli kitap gönderilmeye başlanacaktır.

Uzman doktor, psikolog, akademisyen ve bilim adamlarından kurulan ekibin yardımlarıyla 7 yıllık yoğun emek sonucunda hazırlanan bu kitaplar, özgürlüklerinden yoksun insanların öncelikle sağlık konusunda bilinçlenmesini amaçlamaktadır.

Kitaplar aynı zamanda, okuyan kişilerin hayatlarına, sosyal ve manevi anlamda da olumlu yönde etki yapacak bilgiler içermektedir.



GÖNDERİLEN KİTAPLARIN AYRINTILARI

1. SET: SAĞLIKLI YAŞAMAK VE YAŞ ALMAK İÇİN BEDENİMİZİ TANIYALIM

-Rahat Yaşamak İçin: Beynini Tanımak Zorundasın

-Sinir Sistemimiz Her Şeyimiz

-Dünyaya Açılan Pencerelerimiz Göz – Kulak – Burun – Boğaz

-Yaşam Kaynağımız Kalp – Damar ve Lenf Sistemimizi Tanıyalım

-Yaşamın Başlangıcı: Solunum ve Nefes

-Dünyanın En Önemli Fabrikası, Laboratuvarı ve Arıtım Sistemi Karaciğerimize ve Şeker Oranını

Düzenleyen Pankreasımıza Bir Bakış

-Kanımız Canımız

-Böbrekler Küçüktür Görevleri Büyüktür

-Sindirim Sistemimizi ve Mutluluğumuzu Sağlayan Önemli Organımız Bağırsaklarımızı Tanıyalım

-Cildimiz Koruyucumuz ve Güzelliğimiz

-Vücudumuzun Hareketini Sağlayan İskelet ve Kaslarımızı Tanıyalım

-Bizi Taşıyan Ayaklarımızın Sağlığının Önemi

2. SET: SAĞLIKLI YAŞAMAK VE YAŞ ALMAK İÇİN 12 TEMEL İHTİYAÇ

-Havanın Önemi ve Doğru Nefes Alma Yöntemleri

-Yaşam Su ile Başlar Susuzluk ile Son Bulur

-Uyku ve Uykusuzluğun Önemi

-Hayat Dengesi; Hareket Kadar Dinginlik ve Sessizlik de Gereklidir

-Proteinler: Bedenimizin Yapıtaşları

-Karbonhidratların, Şekerlerin Faydaları ve Zararları



-Yağlardan Korkmayınız Yağların Faydaları ve Zararları-Mineraller – Bedenimizdeki 84-86 Mineralin Görevlerini Bilmek Zorundayız-Vitaminler – Vitaminlerin, Hormonların ve Enzimlerin Görevleri-Bağışıklık Sistemimizi Tanıyalım, Sağlıklı Olalım-Detoks – Vücudumuzu Zehirlerden ve Atıklardan Kurtaralım, Arındıralım- Bedensel Ruhsal Detoks-Ortak Yaşam ve Cinsellik-Yaşamın Dördüncü Boyutu; Maneviyat-Bilinç – Bilinçaltı, İçgüdü, Hafızanın Anlamı ve Önemi-Ruh, Ruh Sağlığı ve Zihin Sağlığının Önemi-Yaşam Rehberimiz; Şuur, Akıl, Düşünce, Mantık, Fikir-Zeka ve Zeka Türleri; Sosyal – Finansal Zeka ve Dil Kullanma Yeteneği-Yaşamda Felsefenin Önemi ve Güzel Ahlaklı Olmak-Duygular, Hayaller ve Rüyaların Etkileri-Yüz İfadelerimizi ve Beden Dilimizi Tanıyalım-Ruhsal, Sosyal ve Manevi Sağlığı Destekleyen Terapiler – Dua Terapisi, Bilinçaltı Terapisi, NefesTerapisi, Meditasyon-Ruhsal, Sosyal ve Manevi Sağlığı Destekleyen Tedaviler – Işık Terapisi, Renk Terapisi, Ses Terapisi,Müzik Terapisi-Ruhsal, Sosyal ve Manevi Sağlığı Destekleyen Tedaviler – Aromaterapi, Masaj Tedavisi, TaşlarlaTerapi, Dokunma ve Enerji Şifacılığı-Mevsimlere Göre Sağlıklı ve Ekonomik Beslenme