Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Amin Maalouf | Başka gezenlerde yaşayacağımıza inanmıyorum

Sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları” ile okurların karşısına çıkan dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf, D&R canlı yayınında başarılı sunucu Cansu Canan Özgen ile sohbet gerçekleştirdi.

10 Mart 2021 Çarşamba 22:37
Amin Maalouf | Başka gezenlerde yaşayacağımıza inanmıyorum

Amin Maalouf geleceği anlattığı kitabını D&R canlı yayınında okurlarıyla paylaştı

Maalouf’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Empedokles’in Dostları” ile ilgili merak edilenleri yanıtladığı canlı yayında, geçmişten geleceğe birçok konu üzerinde duruldu. Kendisine yöneltilen soruları samimi bir şekilde cevaplayan yazar, yeni kitabının hazırlığında olduğunun müjdesini de verdi. 

Empedokles’in Dostları’nda benden alıntılar var

Kitaplarında daha çok geçmişten beslenen Amin Maalouf, bu sefer ters köşe yaparak Empedokles’in Dostları’nda geleceği ele aldı. Ünlü yazar konuyla alakalı, “Bence geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı var. Geçmiş bizim rehberimizdir. Geçmişimizi anlarsak bugünü de anlarız. Bugünü anlamak için de geçmişi anladım ve şimdi de geleceği anlamaya çalışıyorum. Kitapta gelecek vurgusu yapmak istedim. Ayrıca kitapta benden de alıntılar var. Ben de denizin ortasında bulunan adada tek başıma kaldım. Bu nedenle kitabı kendime yakın hissediyorum.” dedi.

Roman yazarken karakterleri iyi anlamak gerektiğine vurgu yapan yazar, “Bir yazarın farklı rolleri üstlenebilen aktörlere benzediğini düşünüyorum. Eğer kitaptaki karakteri anlamazsanız yazarken de tarif edemezsiniz. Karakterin ne düşündüğünü bilemezsiniz, iç dünyasına girip keşfedemezsiniz. Empedokles’in Dostları da kurtarıcılardır. Onlar tek bir şeye hapsedilmiyor. Hepsi birden farklı roller üstleniyor. Kitapta yazdığım dönemde yaşayan insanlar sınıflandırılmıyordu. Tabii oradaki zamanın sorunları; teknoloji ve ekonomi alanında çok ileri gidilmesidir. Bununla paralel olarak insanlık da gelişmiyor.” şeklinde konuştu.

Hayata ve insanlara katkı sağlamak için kitap yazmayı tercih ettim

Maalouf, “İnsanların birlikte yaşayabilmeleri çok önemlidir. Belki geleceğimizi değiştirebiliriz.  Birlikte yaşamayı öğrenirsek her şeyin daha güzel ve farklı olacağını biliyorum. Birlikteliklerimizi kuvvetlendirirsek geleceğimizin daha aydınlık olacağını düşünüyorum. Bunun için zaman ve şansımız var.” diyerek insanlık adına umut verici sözler dile getirdi.  

Öte yandan ünlü yazar, kitap yazma serüveni ve hayatındaki dönüm noktalarını da şöyle anlattı: “Yirmi yıla yakın Lübnan’da yaşadım. Gazetecilik yaptım. Hayatım Paris ve bahsettiğim ada arasında geçti. Benim ilk dönüm noktam Lübnan’dan çıktığım zamandır. Diğer dönüm noktam, ilk romanımı yazdığım zaman oldu. Hayatımı değiştiren üçüncü şey ise, otuz beş yılımı kitaplara vermemdi. Bir noktada yazarlık ve gazetecilik arasında seçim yapmam gerekiyordu. Bilirsiniz ki bir şeyi çok iyi yapabilmek için tercihler yapmak gerekebiliyor. Ben de yazarlığı seçtim. Hayata ve insanlara katkı sağlamak için kitaplar yazmayı tercih ettim.”

Başka gezenlerde yaşayacağımıza inanmıyorum

Başka gezegenlerde yaşanılmayacağına inanan Maalouf, “İnsanların yerine robotların diğer gezegenlere gideceğine inanıyorum. Öncelikle bu dünyada yaşamayı öğrenmeliyiz. Bilim insanı değilim tabii ama küresel iklim değişikliği için de umut var. Her zaman bir umut vardır. İklim değişikliği için daha fazla şey yapmalıyız. Bir ülke tek başına hareket etmemeli, Dünya’nın geleceği için tüm ülkeler ortak adımlar atıp ortak kararlar vermeli. Tek ses olmalıyız ama üzülerek söylüyorum ki bunu yapamıyoruz.” dedi. 

Ünlü yazar, Cansu Canan Özgen’in “Yirmi yaşınıza dönebilseydiniz kendinize ne tavsiyelerde bulunurdunuz?” sorusuna ise “20 yaşında gördüğüm rüyalar gerçekleşmedi. Talihsiz olaylar yaşadım. Umut ettiğimin aksine bir dünya oldu. Evrensel değerler maalesef azalıyor. Herhalde kendime bir teselli mektubu yazardım.” cevabını verdi. 

Bir çocuk askerin anıları | Kitap | Ishmael Beah
Bir çocuk askerin anıları | Kitap | Ishmael Beah
Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu
Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu
Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı
Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı
Kitap | Toksik Zihin | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu
Kitap | Toksik Zihin | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu
Kitap | Kabyolunca nereye gideriz | KÜ Çocuk
Kitap | Kabyolunca nereye gideriz | KÜ Çocuk
Sabri Ülker | Kitap | Kırım'dan dünyaya uzanan bir hayat
Sabri Ülker | Kitap | Kırım'dan dünyaya uzanan bir hayat
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv
Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv
Anahtar Kelimeler:
Amin MaaloufKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir çocuk askerin anıları | Kitap | Ishmael Beah
Bir çocuk askerin anıları | Kitap | Ishmael Beah
Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu
Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu
Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı
Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı
Kitap | Toksik Zihin | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu
Kitap | Toksik Zihin | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu
Kitap | Kabyolunca nereye gideriz | KÜ Çocuk
Kitap | Kabyolunca nereye gideriz | KÜ Çocuk
Sabri Ülker | Kitap | Kırım'dan dünyaya uzanan bir hayat
Sabri Ülker | Kitap | Kırım'dan dünyaya uzanan bir hayat
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv
Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim