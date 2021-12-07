Amorf Kitap Yayın Hayatına Başladı

Anlatının gücüyle ve kitaplara duyduğu sevgiyle okuruna merhaba diyen Amorf Kitap, yayıncılık sektöründeki tecrübelerini yeni projelerin heyecanıyla birleştiriyor. Formsuz, hiçbir biçime tâbi olmayan anlamına gelen “Amorf” kelimesinden ilham alan yayınevi aynı anlayışı kitaplarına da yansıtmayı hedefliyor.

15 yılı aşan yayıncılık hayatını büyük yayınevlerinde editör, yazar menajeri, yayın koordinatörü ve yazar koçu başlıklarıyla sürdüren"On beş yıllık yayıncılık deneyimimle kitaplara duyduğum sevgiyi birleştirerek yarattığım Amorf Kitap'ta değerli ve özel fikirler içeren, merkezinde fikir olan kitaplar yayınlanacak. Sanat, edebiyat, psikanaliz ve aktüalite başlıklarıyla hikâyenin çeşitli formlarını işleyecek, kimi zaman da yepyeni formlar oluşturacağız. Bunun yanında okurlar kapaklarımızda değerli sanatçıların işlerini görebilecek. Logo kullanımını yurtdışındaki tasarım biçimlerinden aldık. Aynı zamanda yazar adaylarına yol gösteren yayın danışmanlığı hizmetiyle fikirden kurguya ve kitap raflarına uzanan yolculukta onlarla birlikte yürüyeceğiz. Yazar koçluğu, derin editörlük ve proje editörlüğü hizmetlerimiz ise devam edecek." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Yayınevi ilk kitabını yılın son ayında yayımladı. Sanat gazetecisi Menekşe Gülben’in Yalnızlık Bakanlığı isimli öykü toplamı kolektif bir çağrıda bulunarak okuru yalnızlık biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Kitabın kapağında değerl