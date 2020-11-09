‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri | Kitap

Sabri Ülker Vakfı Yayınları “Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri”ni Okurlarla Buluşturuyor

Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşması amacıyla projeler geliştiren Sabri Ülker Vakfı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi temel alan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Vakıf yayınlarının okurla buluşturduğu ‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’, alanında uzman yemek yazarı Sahrap Soysal’ın dokunuşlarıyla tekrar yorumlanan Türk Mutfağı’nın geleneksel tariflerinden oluşuyor.

Dünyadaki sağlıklı beslenme trendlerine uyarlanarak yorumlanan 20 ilden 60’tan fazla tarif, gelecek nesillere lezzetli ve sağlıklı Türk Mutfağı’nın tanıtma hedefiyle de raflardaki yerini alıyor. Türk Mutfağı’nı şekillendiren ve Türk Mutfağı’nın dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip olmasını sağlayan özenle seçilmiş özgün lezzetler, Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’yle okuyucusuyla buluşuyor. Kayseri’den Muğla’ya, Erzincan’dan Gaziantep’e uzanan 20 ilden seçilmiş kendine has tarifler, gündelik yeme içme alışkanlıkları kadar özel gün ve davetleri de süsleyen alternatiflerden oluşuyor.

Geleceğin yetişkinlerini sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirme amacı güden Sabri Ülker Vakfı, yetişkinleri de bu amaca dahil ederek Anadolu Mutfağı’nın lezzetli ve sağlıklı tariflerini gelecek nesillere aktarmaları için her evin kütüphanesinde yer alması gereken Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’ni okurla buluşturuyor.

Ünlü yemek yazarı Sahrap Sosyal’ın elinden hazırlanmış birbirinden lezzetli reçeteler aynı zamanda o bölgenin yemek kültürünü hikaye eden güçlü bir içerikle sunuluyor. Yöreye özgü malzemelerle ve o yöreye ait pişirme teknikleriyle hazırlanan tarifler tüm öğünleri kapsayan geniş bir yelpazede veriliyor. Hamur işlerinden tencere yemeklerine, tatlılardan zeytinyağlılara ülkenin dört bir yanından özenle seçilmiş sağlıklı tarifler lezzet avcılarının arşivlerinde önemli bir kılavuz olmaya hazırlanıyor.

Kitap Kasım ayı itibariyle tüm kitapçılarda satışa sunulurken, cep kitabı versiyonu ise Şok Marketlerde satışa çıkacak.

Birbirinden leziz tatların yer aldığı Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’den özel bir tarif

Can Erikli Antep Tavası

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı kuzu eti

1 adet iri boy kuru soğan

50 gr tereyağı + 3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı tuz, karabiber

5 su bardağı sıcak su

Ayrıca:

500 gr yeşil erik

1 su bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

15-20 adet soyulmuş sarımsak (baharda taze sarımsak dişleri kullanılır)

Yapılışı:

Orta boy bir tencereye etleri koyun ve orta ısılı ateşin üzerinde karıştırarak 5-6 dakika kendi suyunda kavurun. Şimdi yağları ekleyip, ince kıyılmış soğanı ilave edin. Yine karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Biber ve domates salçasını ekleyip şöyle bir karıştırın. Sıcak suyu, tuz ve karabiberini katın ve pişmeye bırakın.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirdiğiniz etleri ocaktan alın. Fırına dayanıklı kare borcamın içine yıkanmış erikleri koyun. Aralara ayıkladığınız sarımsakları yerleştirin. Ocaktan aldığınız tencerenin içindeki etleri suyuyla beraber eriklerin üzerine aktarın. Bu aşamada, haşlanmış nohutları da ekleyebilirsiniz.

5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında etli erik tavasını üzeri hafif kızarıncaya dek 30-40 dakika pişirip çıkarın. Pilav yanında servise sunun. Hafif mayhoş ve çok lezzetli bir bahar yemeğidir.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.