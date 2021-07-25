Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek

Karikatürist Ayşen Baloğlu'nun bol karikatürlü Şirin Şekerpare çocuk kitap serisinin ilk 3 kitabı; 'Ayvayı Yedim!', 'Yaşasın Okulumuz!' ve 'Dijital Cadı', Yitik Ülke Yayınları'ndan çıktı!

Şirin Şekerpare serisi, dijital bir dünyanın tam merkezinde, 'gerçek' yaşantı, paylaşım ve ilişkilerden uzaklaşmış çocuklar ile cep telefonları ve tabletleri 'dijital dadı'lar olarak algılayan ebeveynler için bir mesaj niteliği taşıyor.

9 yaşındaki Şirin Şekerpare'nin, birbirinden komik ve ilginç hikâyeleri kitabın detaylarını oluşturuyor.

Annesi Müjgan, babası Muhteşem, kardeşi Berkecan, Cücü dedesi, nenesi Tazegül, kedisi Bıdık, üçüz Nurdane, Dürdane ve Füsun teyzeler, arkadaşları Sulugöz Selin, Meliha, Bora, Koray, Çevrim, Sibel, Profesör ve Zombi Nuri diğer yan karakterlerden bazılarıdır.

Çocuklar Şirin Şekerpare kitaplarıyla eğlenirken düşünüyor, hâyâl gücünü geliştiriyor, okumayı çok ama çoooooook seviyor!

Küçük bir not: Şirin Şekerpare kitaplarını büyükler de severek okuyabilir. :)

Şirin Şekerpare serisine tüm D&R'lar, seçkin kitabevleri ve online kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

Yazar&çizer imzalı Şirin Şekerpare kitapları için

sirin@sirinsekerpare.com 'a e-posta yollayabilir veya @sirinsekerpare Instagram hesabından mesaj gönderebilirsiniz.

Şirin Ş ekerpare Ayvay ı Yedim! Kitap Özeti:

Okulların açılmasına birkaç gün kala, annesi Şirin Şekerpare'nin tabletini saklar.

Bu, ilk başlarda zor ve sıkıcı gelse de, Cücü dedesinin de desteğiyle, kendine, zamanla hem eğlenceli, hem de eğitici faaliyetler bulur. 'Gerçek', 'değerli' ve 'kalıcı' kavramlarla tanışır.

Şirin Ş ekerpare Ya ş as ı n Okulumuz! Kitap Özeti:

3. sınıf öğrencisi Şirin Şekerpare ile sınıf arkadaşları Sibel, Bora, Koray, Çevrim, Meliha, Zombi Nuri ve Profesör'ün eğlenceli maceraları bu kitabın konusunu oluşturuyor.

Ayfer öğretmen, Metin öğretmen, okul müdürü, kantinci Selim amca diğer yan karakterlerdir.

Şirin Ş ekerpare Dijital Cad ı Kitap Özeti:

Şirin Şekerpare'nin annesi Müjgan, bir dergide internet ve dijital araçlara bağımlı çocuklar ve çocukları uslu dursun diye bu 'Dijital Dadı'lara seyirci kalan ebeveynlerle ilgili bir yazı okumuştur.

Şirin Şekerpare o gece kendi dijital dadısı Robotiye teyze'yi rüyasında görür. Robotiye teyze olanca tertipliliği, mekanikliği ve sıkıcılığıyla Şirin Şekerpare'yi çileden çıkarır.