Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek

Kadın karikatüristler içinde tarzı ve hikayeleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başaran son dönem yazar-çizerlerden Ayşen Baloğlu'nun 3 yeni eseri kitapçılarda yerini aldı.

25 Temmuz 2021 Pazar 23:05
Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek

Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek

Karikatürist Ayşen Baloğlu'nun bol karikatürlü Şirin Şekerpare çocuk kitap serisinin ilk 3 kitabı; 'Ayvayı Yedim!', 'Yaşasın Okulumuz!' ve 'Dijital Cadı', Yitik Ülke Yayınları'ndan çıktı!

Şirin Şekerpare serisi, dijital bir dünyanın tam merkezinde, 'gerçek' yaşantı, paylaşım ve ilişkilerden uzaklaşmış çocuklar ile cep telefonları ve tabletleri 'dijital dadı'lar olarak algılayan ebeveynler için bir mesaj niteliği taşıyor.

9 yaşındaki Şirin Şekerpare'nin, birbirinden komik ve ilginç hikâyeleri kitabın detaylarını oluşturuyor.

Annesi Müjgan, babası Muhteşem, kardeşi Berkecan, Cücü dedesi, nenesi Tazegül, kedisi Bıdık, üçüz Nurdane, Dürdane ve Füsun teyzeler, arkadaşları Sulugöz Selin, Meliha, Bora, Koray, Çevrim, Sibel, Profesör ve Zombi Nuri diğer yan karakterlerden bazılarıdır.

Çocuklar Şirin Şekerpare kitaplarıyla eğlenirken düşünüyor, hâyâl gücünü geliştiriyor, okumayı çok ama çoooooook seviyor!

Küçük bir not: Şirin Şekerpare kitaplarını büyükler de severek okuyabilir. :)

Şirin Şekerpare serisine tüm D&R'lar, seçkin kitabevleri ve online kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

Yazar&çizer imzalı Şirin Şekerpare kitapları için

sirin@sirinsekerpare.com 'a e-posta yollayabilir veya @sirinsekerpare Instagram hesabından mesaj gönderebilirsiniz.

Şirin Şekerpare Ayvayı Yedim! Kitap Özeti:

Okulların açılmasına birkaç gün kala, annesi Şirin Şekerpare'nin tabletini saklar.

Bu, ilk başlarda zor ve sıkıcı gelse de, Cücü dedesinin de desteğiyle, kendine, zamanla hem eğlenceli, hem de eğitici faaliyetler bulur. 'Gerçek', 'değerli' ve 'kalıcı' kavramlarla tanışır.

Şirin Şekerpare Yaşasın Okulumuz! Kitap Özeti:

3. sınıf öğrencisi Şirin Şekerpare ile sınıf arkadaşları Sibel, Bora, Koray, Çevrim, Meliha, Zombi Nuri ve Profesör'ün eğlenceli maceraları bu kitabın konusunu oluşturuyor.

Ayfer öğretmen, Metin öğretmen, okul müdürü, kantinci Selim amca diğer yan karakterlerdir.

Şirin Şekerpare Dijital Cadı Kitap Özeti:

Şirin Şekerpare'nin annesi Müjgan, bir dergide internet ve dijital araçlara bağımlı çocuklar ve çocukları uslu dursun diye bu 'Dijital Dadı'lara seyirci kalan ebeveynlerle ilgili bir yazı okumuştur.

Şirin Şekerpare o gece kendi dijital dadısı Robotiye teyze'yi rüyasında görür. Robotiye teyze olanca tertipliliği, mekanikliği ve sıkıcılığıyla Şirin Şekerpare'yi çileden çıkarır.

İBB Gezici Kütüphane, AKP'li Belediye tarafından kaldırıldı
İBB Gezici Kütüphane, AKP'li Belediye tarafından kaldırıldı
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin
Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap
Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Son Güncelleme: 25.07.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
Ayşen BaloğluKitapAyvayı YedimYaşasın OkulumuzDijital CadıYitik ülke Yayınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin
Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap
Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim