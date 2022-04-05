Banu Demir | Ben Orada Yokken yayında | Kitap



Etrafınızda olup biteni görmediğinizi sadece konuşulanları duyabildiğinizi ve hiçbir tepki vermediğinizi düşünün. Konuşmak isteyip konuşamadığınızı... Geçmişinizle hesaplaşmak için çok vaktiniz varken, düzeltmek için hiç şansınızın olmadığını hayal edin.

Başına gelen talihsiz bir olayla komaya giren ve o karanlıkta tüm hayatının muhasebesini yapmak zorunda kalan Gizem'in de tek istediği uyanmak ve her şeye yeniden başlamak için ikinci bir şans yakalamaktı. Hayatına koma halinde devam ettiğinin farkında olmayan sevdiklerine geri dönüp, onları da uykularından uyandırabilmektir. Oysa her şansın büyük bir bedeli de vardı hayatta...

BANU DEMİR kimdir?

Ben Orada Yokken, okuyanları gerçeklerle yüzleştirecek ve hayatın kıymetini yeniden hatırlatacak bir roman. Bir ayna, bir varoluş mücadelesi ve geç atılmış bir çığlık...

İstanbul doğumlu yazar İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Marmara Üniversitesi Contemporary Business Management bölümlerinden mezun olduktan sonra İngiltere’de, Nescot College’da okudu.

On bir sene reklam sektöründe müşteri temsilciliği ve müşteri ilişkileri direktörlüğü yaptı. 2000-2004 yılları arasında Frankfurt’ta serbest reklam danışmanlığı yaptı.

2006-2015 yılları arasında Amerikan kökenli bir çocuk eğitim merkezinin kurucu ortaklarından oldu. İlk romanı Geçmiş, Gelecek ya da Şimdi 2018 Mayıs ayında yayımlandı. Gezimanya sitesinde uzun yıllardır gezi yazarlığı yapan Demir, 2008 yılından bu yana spiritüel çalışmalara duyduğu ilgi nedeniyle birçok farklı eğitim aldı. Usui ve Kundalini Reiki Master olan yazar ikinci kitabı olan Seans’ta bu bilgilerinden bir kısmına yer verdi. Yazar hayatının onaltı yılını yurtdışında yaşamış halende Polonya Varşova’da bulunmaktadır. Ben Orada Yokken yazarın üçüncü kitabıdır.



