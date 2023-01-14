Bedeni Çalıştırma Sanatı | Kitap | Akif Manaf



Kitapları 73 dile çevrilen, Nobel barış ödülü adayı, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın Yoga serisi kitaplarının ikincisi olan “Bedeni Çalıştırma Sanatı” Kitabı’nın genişletilmiş dördüncü baskısı çıktı.

Akif Manaf bu eserinde “Bedeni Çalıştırma Sanatı”nı kapsamlı bir şekilde gereken tüm detaylarıyla hem derin teorik hem de pratik yönleriyle, kolay anlaşılır bir dille ve sistematik bir tarzda anlatmaktadır.

Bu olağanüstü kitap 480’den fazla tekniğin detaylı tarifini ve aşamalarını gösteren 500 kadar resim içermektedir. Kitapta her tekniğin beden üzerindeki özel tedavi edici etkileri ayrı ayrı açıklanmaktadır.

UYF Başkanı Akif Manaf eserde Bedeni Çalıştırma Sanatını tüm incelikleriyle anlatıyor ve şunları söylüyor:

“Bu kitapta Yoga kelimesini kullandığımızda Orijinal Yoga Sistemi’ni kastediyoruz. Günümüzde yaygın olan sözde yoga türleri ya da ekollerinden söz etmiyoruz. Bunlar, Orijinal Yoga Sistemi’nden alıntılar içermelerine rağmen sistemin özel olumlu etki ve yararlarına sahip değildirler.

Orijinal Yoga Sistemi aslen sadece teorik bir bilim değil, aynı zamanda pratik yani uygulamalı bir bilimdir. Yalnızca derin teorik bilgiye dayanan pratik uygulama kişiyi gerçek deneyim ve doğru anlayışa ulaştırır. Yoga, kişiyi daha iyi ve daha sağlıklı yaşama götüren bir yoldur.

Yoga, iş hayatında daha hızlı, becerikli ve verimli olmayı, hayatı tümüyle daha kontrollü yaşamayı sağlamaktadır. Birey zihnini ve duygularını daha iyi bir şekilde kontrol etmekte, fiziksel ve zihinsel uyuma ulaşmaktadır.

Yoga teknikleri insan karakterini fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel boyutlarda bütünleştirmektedir. İnsan ve evren arasında mükemmel uyum yakalanmaktadır. Bu içsel bir eğitim ve pozitifleşme işlemidir.



Birey bütün gizli potansiyellerini kullanmaktadır. İnsan bedenin, duyguların ve zihnin sınırlarını aşarak bilincin en yüksek düzeylerine ulaşmakta ve gerçek ebedî mutluluğun tadını çıkarmaktadırBu kitabın amacı Orijinal Yoga Sistemi’nin üçüncü, Asana basamağını orijinal kaynaklardan olduğu gibi insanlara aktarmaktır. Asana yani Yoga duruşlarının uygulanması çok boyutlu bir çalışmadır. Bu basit bir beden çalışması değildir. Duruşlar orijinal şekilde yapıldıkça çok boyutlu, olumlu ve kalıcı bir etki sağlamaktadır.Bu kitabın konusu Yoga Asanaları olmasına rağmen Yoga sadece vücut duruşlarından oluşan bedensel bir çalışma değildir. Yoga insanoğlunun kendini tanımasına ve mükemmel bir şekilde geliştirmesine aracılık eden evrensel bilgi sistemidir. Bu sistem kişinin bedensel, zihinsel ve spiritüel yaşamına uyum ve denge getirerek, hayatı oluşturan her şeyle birlik içinde olma imkânı sunmaktadır.”Yazar “Bedeni Çalıştırma Sanatı” eserinde tekniklerin yalnızca fiziksel yönünü değil, aynı zamanda çeşitli ince ayrıntılarını bilimsel açıklamalar ışığında aktarmaktadır.Kitabın amacı; okuyuculara tam bir fiziksel sağlık, sinirsel denge, zihinsel rahatlık, berrak ve uyanık bir bilinç kazandırmaktır.Sunulan detaylı açıklamalar ve resimler ile tüm teknikler son derece kolay anlaşılır bir bütünlükle işlenmiştir.Yazar bu kitabıyla hem yeni başlayan hem de deneyimli okurlar için çok yararlı, güvenilir bir kaynak sunmuştur. “Bedeni Çalıştırma Sanatı” eserinde belirtilen özel teknikler düzenli uygulandığında fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık yaşam boyu korunabilecek ve komplike uygulamalar dahi zorlanmadan öğrenilebilecektir.