Bir Günahkar Geceden Sonra | Muhaberat-1 Hakikiye | Kitap





Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY), Türk edebiyatında bir döneme damgasını vuran tefrika romanları ve yazarlarını günümüz okurlarıyla buluşturan “Tefrika” dizisinin yeni kitabı yayımlandı. Kitapta, unutulmuş bir kadın yazarın, Sadiye Vefik'in Bir Günahkâr Geceden Sonra ve Muhaberat-ı Hakikiye isimli iki eseri yer alıyor.

1922 yılında Yeni Şark gazetesinde tefrika edilen Bir Günahkâr Geceden Sonra ve 1913 yılında kitap olarak basılan Muhaberat-ı Hakikiye’de Sadiye Vefik’in özellikle kadınlar arası dostluk ve dayanışma üzerine düşündüğünü görüyoruz. Bu dostluğun kadınları güçlendirebileceği gibi, aksinin kadınların felaketine yol açabileceği anlatılır. Sadiye Vefik, bu arkadaşlığı, sırdaşlığı, kadınların birbirini yargılamadan dinleme ihtiyacını mektup roman biçiminde okurlara sunuyor.

Muhaberat-ı Hakikiye, Ayastefanos’ta yaşayan Nevin ile Heybeliada’da yaşayan Feriha ve Şule arasındaki mektuplaşmalardan oluşuyor. Bu mektuplarda ana mesele, zorla evlendirilme konusudur. Birbirini sevmeyen, başka kişilere âşık insanların, aile büyüklerinin dayatmasıyla bir araya getirilmesinin birçok kişiyi mutsuzluğa sürüklediği gösterilmektedir. Bu konu ele alınırken kadınlar arası dostluğun narin, özenli, şefkatli dili göze çarpar.

Sadiye Vefik, Bir Günahkâr Geceden Sonra’da ise bize kadınlar arasındaki yargılayıcı tutumu ve bu tutumun yol açabileceği felaketlerin bir örneğini gösteriyor. Novella, yirmi yaşındaki Selma’nın, Napoli’de yaşayan dayısının kızı Semiha’ya gönderdiği mektuplardan oluşuyor.

“Üretken olmasına karşın edebiyat tarihlerinde ismine rastlanmayan Sadiye Vefik’in, bugünün kadınlarıyla buluşabilmesi, içinden geçtiğimiz, kadın düşmanlığının oldukça yükseldiği bu zamanda bize bir kez daha, kadınlar arası dostluğun güçlendirici yanını, kadın dayanışmasını, bugün sık sık tekrarladığımız 'kadın kadının yurdudur' şiarını geçmişten bugüne taşıması açısından çok değerli."

– SENEM TİMUROĞLU

KİTABIN KÜNYESİ:

Bir Günahkâr Geceden Sonra /

Muhaberat-ı Hakikiye

Yazar: Sadiye Vefik

Günümüz Türkçesine aktaranlar: Reyhan Tutumlu, Ali Serdar

Latin harflerine aktaran: Senem Timuroğlu

Yayın tarihi: Mart 2021

Fiyat (KDV’den muaftır): 30 TL

: 978-605-7685-67-4

Barkod: 9786057685674

Ürün Sırası: 236

Ana Kategori: Tefrika

Ebat: 13,5 x 20 cm

Sayfa Sayısı: 240

Kapak Türü: Karton Kapak

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI HAKKINDA

Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor.

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.

Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.

Tefrika dizisi de, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projenin ürünü. Bu proje kapsamında, 1831-1928 yılları arasındaki dönemde, çeşitli süreli yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edildi. Yaklaşık dört yıl süren taramalarda Türk edebiyatı tarihlerinde, antolojilerinde adı geçmeyen pek çok yazar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının gazete ve dergi sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı.

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

