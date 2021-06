Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap

Kitap | Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak



Amerika’da en çok satan pazarlama kitabı olarak seçilen "Bızz’ın Anatomisi" Türkçe çevirisiyle de The Kitap Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yazar Emanuel Rosen tarafından kaleme alınan Kulaktan Kulağa Pazarlama alt başlıklı kitap, on bir dile çevrildi.

Okurları kulaktan kulağa pazarlamanın iç dünyasına götürerek onun nasıl ve neden işe yaradığını açıklıyor.

Soyut ve teorik bilgilerle değil direkt uygulamaya yönelik bilgilerle dolu kitap pazarlama sektörüne de referans olacak nitelikte.

Kitapta sektörle ilgili; Çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) hakiki bızz nasıl üretilir?

İnsanlar, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında konuşmaya nasıl teşvik edilir; onlara arkadaşları, meslektaşları ve topluluklar arasında haberler nasıl yaydırılır?

Geleneksel kulaktan kulağa stratejileri, bugün Facebook ve YouTube gibi tüketici tarafından üretilen medyalara nasıl uyarlanır? gibi soruların cevapları bulunuyor.

Yazar Hakkında:

EndNote’un üreticisi olan Niles Software’in dokuz yıl boyunca pazarlama başkan yardımcısıydı. Rosen, o dönemde yazılımın büyük ölçüde kulaktan kulağa yayıldığını fark etti ve bızz’ın nasıl hızlandırılabileceğini araştırmaya başladı.

The Anatomy of Buzz kitabı ABD’de en çok satan kitaptı ve on bir dile çevrildi.

California, Menlo Park’ta yaşıyor.