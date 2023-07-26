Bu Cuma Vizyonda Yer Alan Filmler

Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu
Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 28 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, Lilith Cinleri, Örümcek Ağı (Cobweb), The First Slam Dunk ve Sürü (La jauría) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Gerilimden drama, korkudan animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, Lilith Cinleri, Örümcek Ağı (Cobweb), The First Slam Dunk ve Sürü (La jauría) filmlerinin vizyona gireceği 28 Temmuz gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor.
28 Temmuz Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Animasyon tutkularının ve çocukların ilgisini çekecek Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, üç yakın arkadaş olan Aslı, Can ve Mert'in Bulmaca Kulesi’ndeki serüvenlerini anlatıyor. Bulmacaları çözerek Bulmaca Kulesi’nden çıkıp evlerine dönmenin planını yapan 3 arkadaş, kuleyi yöneten asaya el koyan ve hazinelere sahip olmak isteyen İskender’le karşılaşırlar. Bu karşılaşma sonucu eve dönmekten vazgeçerler, artık amaçları kulenin güvenliğini sağlamak olmuştur.
- Özlem Yeşilyurt’un yönetmenliğinde vizyona giren korku filmi Lilith Cinleri, cinler ile insanlar arasındaki savaşı konu ediniyor. Genç bir anne, uyandığında bebeğini yanında bulamaz ve kundağının da kanlı olduğunu fark edince onun Al Karısı olarak bilinen Lilith tarafından kaçırıldığını anlar. Ormanda 3 büyük cin kabilesini toplayan Lilith, dünyadaki tüm cin kabilelerine emrini ileterek cinler ve insanlar arasındaki savaşı başlatır.
- Haftanın bir diğer korku-gerilim türündeki filmi Örümcek Ağı (Cobweb), evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor. Yatak odasının duvarlarından garip sesler duyan sekiz yaşındaki Peter, ailesini ikna edemez ve korkusu yoğunlaştıkça da ailesinin ondan korkunç bir sır sakladığına inanmaya başlar…
- Japonya yapımı bir animasyon filmi olan The First Slam Dunk, ağabeyini çocukken kaybettikten sonra onun basketbol yıldızı olma hayalini gerçekleştirmek için mücadele eden 17 yaşındaki Ryota Miyagi'nin hayatına odaklanıyor. Abisinin tutkusu olan basketbola sarılan Ryota ve genel olarak güçsüz olarak görülen Shohoku Lisesi takım arkadaşları, liseler arası ulusal şampiyonaya katılırlar. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerin bunu başarıp başaramayacakları merak konusudur…
- Andrés Ramirez Pulido’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Sürü, işlediği suçtan dolayı bir çocuk merkezine hapsedilen bir gencin hayatına odaklanıyor. Filmde, taşralı bir çocuk olan Eliu ve arkadaşı El Mono birlikte bir suç işlerler. Daha sonra çocuk merkezinde hapsedilen çocuklar, bir süre sonra aynı hapishaneye nakledirler. Ancak bir araya gelmeleri kaçmaya çalıştıkları geçmişlerini de beraberinde getirir.