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Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap | Arkadaşımla Bir Gün

Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı tarafından kaleme alınan Mavi Bilye Yayınları’ndan çıkan "Arkadaşımla Bir Gün" hikâye ve etkinlik kitabı tüm kitap satış noktalarında ve online kitap satış sitelerinde!

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:12
Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap | Arkadaşımla Bir Gün

Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap: “Arkadaşımla Bir Gün”

Çocukların otizmli çocukları anlaması için Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı tarafından kaleme alınan Mavi Bilye Yayınları’ndan çıkan "Arkadaşımla Bir Gün" hikâye ve etkinlik kitabı tüm kitap satış noktalarında ve online kitap satış sitelerinde!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmi; çocuklara, otizmli çocukların arkadaşlarına anlatmak amacıyla Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı “Arkadaşımla Bir Gün” kitabını kaleme aldı. Doğada otizmli arkadaşıyla zaman geçiren Burak'ın hikayesi anlatılırken otizmli bir arkadaşa sahip olmanın nasıl bir deneyim olduğundan bahsedilen “Arkadaşımla Bir Gün” kitabı Türkiye’de bu kapsamda yazılmış bir ilk kitap olma özelliği de taşıyor. Otizm konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunması hedeflenen “Arkadaşımla Bir Gün” hikaye ve etkinlik kitabından; öğretmenler sınıflarında öğrencilerinin otizmi daha kolay anlamalarını sağlamak için bir etkinlik kitabı olarak, aileler ise çocuklarıyla birlikte kitabı okuyarak, etkinlikleri birlikte çalışarak faydalanabilirler. Böylece tüm çocuklar ve aile üyeleri otizm konusunda bilgilenebilir; aileler, çocuğunun otizmli arkadaşıyla ilişkisine daha kolay rehberlik edebilirler.

Arka Kapaktan:

Merhaba Ben Burak arkadaşım Efe ile doğada harika bir gün geçirdik. Doğayı ve doğanın güzelliklerini keşfederken kendimizdeki benzerlikleri farklılıkları da fark ettik ve tıpkı doğadaki renkler gibi hepimizin bu hayatta farklı birer renk olduğunu çok iyi anladık. Haydi hemen sen de sayfaları çevir ve maceramıza katıl.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

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Son Güncelleme: 25.06.2020 06:58
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