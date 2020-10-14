Dan Brown ilk sesli ve çocuk kitabını D&R'da anlatıyor | Kitap

Dünyaca ünlü yazar Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, dünyaca ünlü yazarları konuk etmeyi sürdürüyor. “Da Vinci Şifresi”, “Melekler ve Şeytanlar”, “Cehennem” gibi kitaplarıyla bütün dünyada büyük yankı uyandıran Dan Brown, D&R canlı yayınında başarılı sunucu, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ile sohbet ediyor. New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown’ın yeni kitabı “Hayvanlar Senfonisi” ile ilgili merak edilenleri yanıtlayacağı “D&R Dan Brown özel yayını”, 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak.

Dünyaca ünlü yazar'ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, Eylül ayı itibariyle kitapçılardaki yerini aldı. Yeni kitabı ile çok satanlar listesine üst sıralardan giren usta yazar, canlı yayında D&R’ın konuğu oluyor. 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de @dr_dunyasiInstagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında Brown, Ece Vahapoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Yeni kitabı hakkında Ece Vahapoğlu’yla video konferans aracılığıyla röportaj yapacak Brown, kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşırken, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.