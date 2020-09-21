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David Nicholls’tan Türk okurlarına mektup var | Kitap

David Nicholls, çok sevilen romanı “Bir Gün”ün 10. yılından, okuruna bir mektupla sesleniyor:

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:37
David Nicholls’tan Türk okurlarına mektup var | Kitap

David Nicholls’tan Türk okurlarına mektup var!
 

Elinde tuttuğun kitap inanması her ne kadar zor olsa da 10 yaşında. Sanki üzerinden bir ömür geçmiş gibi…

Sevgili Okur, 
Elinde tuttuğun kitap inanması her ne kadar zor olsa da 10 yaşında. Sanki üzerinden bir ömür geçmiş gibi... Ama hâlâ Em ve Dex'i düşünüyor; aşkın, arkadaşlığın ve yetişkinliğe yapılan o tuhaf yolculuğun hikâyesini sevgiyle ve gururla anıyorum. Em ve Dex'in hâlâ okunuyor olmasından da oldukça mutuyum. 
Hikâyemi seçtiğin için teşekkür ederim. 
İyi okumalar diler, 
en içten dileklerimi sunarıım.
David Nicholls 
Temmuz 2020


Kitabı ve film uyarlamasıyla tüm dünyayı kasıp kavuran Emma ve Dexter’ın hikâyesi 10 yaşında! Birkaç ay önce tüm eserleriyle Epsilon Yayınevi’ne transfer olan yazar David Nicholls, kült eseri Bir Gün’ün onuncu yılına özel baskıda kendi el yazısıyla Türk okurlarına özel bir mektup kaleme aldı. Em ve Dex’in hikâyesini, tıpkı yazarı gibi, hâlâ zihninde taşıyanlara hitap eden metin şöyle:

Dexter ve Emma, 1988 yılında tanıştıklarında ilk günden birbirlerinden etkilenmişlerdi. Öğrencilik hayatlarının sonuna gelmişken önlerinde onları bekleyen binlerce olasılık kendine güvenen Dexter’ı heyecanlandırırken zeki, ama çekingen Emma’yı belirsizliğe boğuyordu. Bu iki zıt karakterin karşılaşmasından yirmi yıla yayılan bir sevgi doğacaktı. Dalgalı ilişkileri kavgalarla, kaçırılan ve yakalanan fırsatlarla, kahkaha ve gözyaşıyla sınanacaktı. Ve zaman içinde, duyguları değiştikçe hayatın zorlukları ve aşkın doğasıyla da yüzleşmeleri gerekecekti.

David Nicholls yirmi yıla yayılan bir ilişkiyi tek ve özel bir gün üzerinden anlatıyor. Her yılın 15 Temmuz’unda Emma ve Dexter’ın hayatının enstantanesini sunuyor. Bir Gün, komedisinden ödün vermezken sevginin farklı farklı şekillerde insana nasıl dokunduğunu da gözler önüne seriyor.
 

Bir günde tüm hayatın değişebilir!
Peki farkına varabilir misin?

“Okuru kendine tutsak eden, dahice bir roman.”

-Nick Hornby

“Gençliğin gönül yaralarına nostalji dolu bir dönüş arayan ve kendini yeniden yaratma hikâyelerini sevenler (yani hepimiz) için...”

-New York Times

“Akıcı, temposu ustalıkla ayarlanmış, fazlasıyla gözlem dolu aynı anda hem komik hem de duygusal bir kitap.”

-Boston Globe

“Zeki, komik, tutkulu ve dayanılmaz derecede üzücü... Nicholls’ın nükteli dili öyle bir şeffaflığa sahip ki insanın aklına Nick Hornby’yi getiriyor: Okumaya devam ettikçe öykünün içinde eriyor ve arkasındaki sıkı çalışmanın farkına bile varmıyorsunuz”

-The Times

“Nicholls ustalıklı bir dile ve duygulara dair müthiş bir empatiye sahip. Karakterleri kesinlikle inandırıcı. Bir Gün modern klasiklerden biri olmaya aday.”

-Daily Mirror

David Nicholls Hakkında

David Nicholls, Biz, Bir Gün, Bir Soru Bir Aşk ve Tatlı Hüzün romanlarının çoksatan yazarıdır. Romanları bugüne kadar 8 milyondan fazla satmış ve 40 dilde yayımlanmıştır.
Aynı zamanda ödüllü bir senarist olan yazar, Patrick Melrose dizisi için yazdığı senaryo ile yakın zamanda BAFTA’ya layık görülmüştür. Üçüncü romanı Bir Gün ile 2010 yılında Galaxy Yılın Kitabı Ödülü’nü kazanmış ve Biz romanı ile 2014’te Man Booker Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Aynı sene Ulusal Kitap Ödülü’nde “Yılın Yazarı” olarak gösterilmiştir.
BİR GÜN

Yazar: David Nicholls
Çeviri: Hasret Parlak Torun
Dizi / Tür: Edebiyat – Roman  
Yayım Tarihi: Eylül, 2020
Sayfa Sayısı: 512
Fiyat: 39,50 TL (KDV’den muaftır.)

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