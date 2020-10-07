Dr. Lissa Rankin'den kendimizi tanıma rehberi | Zihnin iyileştirici gücü | Kitap

Hastalıklarımızın sebebinin genlerimiz olduğuna, dertlerimize de yalnızca doktorların çare bulabileceğine inanırız. Dr. Lissa Rankin de sağlığı bozulmaya başlayana kadar aynı fikirdeydi. Ancak yöneldiği tıbbi tedavilerin yeteri kadar fayda sağlayamadığını görünce dizginleri eline almaya karar verdi. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaları incelerken, kendisinin de bir parçası olduğu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir noktayı görmezden geldiğini fark etti, o da şuydu: Vücut kendini iyileştirebilme becerisine sahiptir ve zihinlerimizi eğiterek bu özellikten en verimli şekilde istifade edebiliriz.