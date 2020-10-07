Dr. Lissa Rankin'den kendimizi tanıma rehberi | Zihnin iyileştirici gücü | Kitap

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:00
Dr. Lissa Rankin'den kendimizi tanıma rehberi | Zihnin iyileştirici gücü
Dr. Rankin, Zihnin İyileştirici Gücü'nde kendiliğinden iyileşme vakalarını ve yıllara yayılan kapsamlı deneyleri kullanarak düşüncelerin, duyguların ve inançların beden üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
|
|
|
Hastalıklarımızın sebebinin genlerimiz olduğuna, dertlerimize de yalnızca doktorların çare bulabileceğine inanırız. Dr. Lissa Rankin de sağlığı bozulmaya başlayana kadar aynı fikirdeydi. Ancak yöneldiği tıbbi tedavilerin yeteri kadar fayda sağlayamadığını görünce dizginleri eline almaya karar verdi. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaları incelerken, kendisinin de bir parçası olduğu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir noktayı görmezden geldiğini fark etti, o da şuydu: Vücut kendini iyileştirebilme becerisine sahiptir ve zihinlerimizi eğiterek bu özellikten en verimli şekilde istifade edebiliriz.
|
|
|
Zihnin İyileştirici Gücü
• Düşüncelerinizi ve duygularınızı değiştirerek bedeninizi
iyileştirebilir misiniz?
• Hastalıklarınızın asıl kaynağının mesleki ve özel yaşamınızdaki sıkıntılar olabileceğini hiç düşündünüz mü?
• Kendinizi iyileştirme yolculuğunuzda size rehberlik edebilecek yeni ve radikal bir sağlık modeliyle tanışmaya hazır mısınız?
Zihnin İyileştirici Gücü, yalnızlık, kötümserlik, depresyon, korku ve kaygının vücuda zarar verdiğini, samimi ilişkiler, minnettarlık ve insanın gerçek benliğini dürüstçe ifade edebilmesinin ise iyileşme süreçlerini hızlandırdığını destekleyen bilimsel kanıtlar sunuyor.
|
|
|
"Dr. Rankin, hem yaşamı hem de yazdıklarıyla, modern bilimin faydaları ve kalbin bilgeliğini bir araya getiren yeni bir yolun varlığına işaret ediyor… Sırf bu kitabı okumak bile insanın sağlığına iyi geliyor."
- Martha Beck
"Zihnin İyileştirici Gücü, kadim bilgileri çağımıza uygun şekilde yorumlayıp herkes için anlaşılır hale getirmekle kalmıyor, gündelik hayatımızda bunlardan nasıl istifade edeceğimizin yollarını da gösteriyor... Hepimizin bu kitaptan öğreneceği dersler var."
-Dr. Bernie Siegel, Kanser, Tıp ve Mucizeler kitabının yazarı
“Yeni nesil doktorların gerçek tıpla ilgilenmesini görmek beni çok mutlu ediyor. İyileşmenin ve sağlıklı olmanın gerçek gücünü içimizde taşıdığımızın farkındalar…”
- Dr. Christiane Northrup, Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği kitabının yazarı
|
|
|
Dr. Lissa Rankin Hakkında
Dr. Lissa Rankin zihin-vücut tıbbı uzmanı, yazar, konuşmacı, sanatçı ve LissaRankin.com sitesinde blog yazarıdır. İnsanları sağlıklı kılan ve onları hastalığa yatkın hâle getiren meselelere dair büyük bir tutku duyan Rankin, doktorların hastalarla ve hastaların da kendileriyle nasıl daha iyi ilgilenebileceği üzerine çalışmalar yürütmektedir. Sağlık anlayışını iyileştirmeyi, hastaların kendilerini iyileştirmelerinde daha aktif bir rol oynamasına yardımcı olmayı ve sağlık endüstrisini mucizelere karşı direnmek yerine onları kabullenme yönünde teşvik etmeyi görev edinmiştir. Doktorları ve diğer sağlık çalışanlarını eğitmenin yanı sıra TEDx konuşmaları, sağlık konferansları ve sitesinde yayınladığı yazılarla insanları bilgilendirmektedir. Sağlık üzerine konuşup yazmadığı zamanlarda resim ve yoga yapar, kızı ve kocasıyla beraber doğa yürüyüşlerine çıkar.
|
|
|
ZİHNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Yazar: Lissa Rankin
Çeviri: Ahmet Sevindik
Dizi / Tür: Sağlık – Beden Sağlığı
Yayım Tarihi: Ağustos, 2020
Sayfa Sayısı: 320
Fiyat: 32,50 TL (KDV’den muaftır.)