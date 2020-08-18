D&R’dan yine bir ilk: Online imza günleri başladı

D&R imza günlerini evlere taşıdı. Daha önce D&R mağazalarının ev sahipliğinde gerçekleşen D&R imza günleri, kitapseverlerin, yazarların ve toplumun sağlığı göz önünde bulundurularak online ortama taşındı. D&R, ilk online imza gününde başarılı yazar Caner Yaman’ı okurlarıyla buluşturarak yepyeni bir dönemi başlattı. Yazarla okuyucuyu bir araya getirmenin önemini vurgulayan ve teknoloji ile edebiyatı buluşturan D&R online imza günleri, önümüzdeki günlerde ünlü yazarlarla devam edecek.

Caner Yaman kitabını D&R Instagram canlı yayında imzaladı

Kültür, sanat ve eğlence alanında gerçekleştirdiği uygulamalarla sektöre öncülük eden D&R, tanınmış yazar Caner Yaman’ı online ortamda okurlarıyla buluşturdu ve Yaman’ın “Pandalar Uçabilir” isimli kitabı için @dr_dunyasi Instagram hesabında online imza günü düzenledi.

D&R’ın online imza günü organizasyonundan oldukça mutlu olduğunu belirten Caner Yaman, “Toplum olarak sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ama yine de bize iyi gelecek olan biziz. Mesela imza günlerine gidemesek de böyle bir organizasyonda hemen buluşabiliyoruz. İnsan sanırım en tıkandığı noktalarda bile nefes alabilmek adına alternatiflerini yaratan yegane varlık. Biz de güzel bir toplumuz. Bu fikri düşünen ve uygulamaya sokan D&R yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir fikir ve çok güzel bir proje…” dedi.

Projelerinden ve yeni kitabından bahseden Yaman, “Kitabımı açıkçası daha geç bir zamanda çıkaracaktım ama bu pandemi döneminde kendimde bir sorumluluk hissettim. Ne kadar insana dokunursam, ne kadar insana ulaşırsam o kadar kardır. ‘Hadi, çıkar kitabı’ dedim. Umarım insanlar da mutlu oluyordur, keyifli vakit geçiriyordur. Bu dönemde insanları bir nebze de olsa mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Özetle, biraz yazarak geçirdiğim bir süreçte parça parça yazdıklarımın derlenmiş halidir Pandalar Uçabilir.” dedi.

Pandemi sebebiyle hayatımıza giren sosyal mesafe uygulaması pek çok kültürel etkinliğin ertelenmesine veya iptaline neden olurken, herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde kültür ve sanatla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. D&R’ın gerçekleştirdiği online imza günleri, önümüzdeki günlerde ünlü yazarlarla devam edecek.