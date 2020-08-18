Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı

Okurlar sevdikleri yazarlarla online ortamda bir araya geliyor. D&R’ın ilk online imza gününde Caner Yaman okurlarıyla buluştu

18 Ağustos 2020 Salı 16:21
D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı

D&R’dan yine bir ilk: Online imza günleri başladı

D&R imza günlerini evlere taşıdı. Daha önce D&R mağazalarının ev sahipliğinde gerçekleşen D&R imza günleri, kitapseverlerin, yazarların ve toplumun sağlığı göz önünde bulundurularak online ortama taşındı. D&R, ilk online imza gününde başarılı yazar Caner Yaman’ı okurlarıyla buluşturarak yepyeni bir dönemi başlattı. Yazarla okuyucuyu bir araya getirmenin önemini vurgulayan ve teknoloji ile edebiyatı buluşturan D&R online imza günleri, önümüzdeki günlerde ünlü yazarlarla devam edecek.

Caner Yaman kitabını D&R Instagram canlı yayında imzaladı

Kültür, sanat ve eğlence alanında gerçekleştirdiği uygulamalarla sektöre öncülük eden D&R, tanınmış yazar Caner Yaman’ı online ortamda okurlarıyla buluşturdu ve Yaman’ın “Pandalar Uçabilir” isimli kitabı için @dr_dunyasi Instagram hesabında online imza günü düzenledi.

D&R’ın online imza günü organizasyonundan oldukça mutlu olduğunu belirten Caner Yaman, “Toplum olarak sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ama yine de bize iyi gelecek olan biziz. Mesela imza günlerine gidemesek de böyle bir organizasyonda hemen buluşabiliyoruz. İnsan sanırım en tıkandığı noktalarda bile nefes alabilmek adına alternatiflerini yaratan yegane varlık. Biz de güzel bir toplumuz. Bu fikri düşünen ve uygulamaya sokan D&R yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir fikir ve çok güzel bir proje…” dedi.

Projelerinden ve yeni kitabından bahseden Yaman, “Kitabımı açıkçası daha geç bir zamanda çıkaracaktım ama bu pandemi döneminde kendimde bir sorumluluk hissettim. Ne kadar insana dokunursam, ne kadar insana ulaşırsam o kadar kardır. ‘Hadi, çıkar kitabı’ dedim. Umarım insanlar da mutlu oluyordur, keyifli vakit geçiriyordur. Bu dönemde insanları bir nebze de olsa mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Özetle, biraz yazarak geçirdiğim bir süreçte parça parça yazdıklarımın derlenmiş halidir Pandalar Uçabilir.” dedi.

Pandemi sebebiyle hayatımıza giren sosyal mesafe uygulaması pek çok kültürel etkinliğin ertelenmesine veya iptaline neden olurken, herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde kültür ve sanatla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. D&R’ın gerçekleştirdiği online imza günleri, önümüzdeki günlerde ünlü yazarlarla devam edecek.

Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Gerçek (Truth) kitabı ingilizce yayınlandı 
Gerçek (Truth) kitabı ingilizce yayınlandı 
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap
Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap
Sadık Usta'dan tarihten ilham alan bir kitap | Fıçılarda Yaşamak
Sadık Usta'dan tarihten ilham alan bir kitap | Fıçılarda Yaşamak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim