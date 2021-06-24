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Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin

Akif Manaf’ın yeni kitabı “Zihin Nedir ve Nasıl Ötesine Geçilir?” raflardaki yerini aldı. Kitapları 73 dile çevrilen, 77 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, Covid-19 günlerinde merakla beklenen ve zihin konusunda çığır açan yeni kitabı okurlarla buluştu. 

24 Haziran 2021 Perşembe 12:23
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin

Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin


Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta zihin konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde zihin üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor: 

İnsan zihni, açıklaması en zor olgudur. Hiç kimse zihnini tamamen anlayamaz. Yalnızca tekâmülün zirvesine ulaşmış bilge, zihnin tüm yapısını kavrayabilir. Ama bundan önce insan, zihninin en büyük serveti olduğunu anlamalıdır.
Zihin bilinç veya beyin değildir. Zihin bilinç ve beyin aracılığıyla çalışır ama onlarla karıştırılmamalıdır. Bilinç, zihni bilinçli yapar. O yüzden bilinç olmadan zihin çalışamaz. Zihnin çalışmasını sağlayan bir nevi pildir bilinç.
Her insanın olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Zihni arındırmak için birey olumlu yönlerini güçlendirmeli, olumsuz yönlerini ise kabullenmelidir. Birey kendisini ve başkalarını olduğu gibi kabullenerek ilişkilerinde büyük bir avantaj kazanacaktır. 
Bir insan tekâmülsel teknikler aracılığıyla zihinsel detoks gerçekleştirerek zihnini yeniden pozitif yönde programlayabilir ve son derece başarılı olabilir. 
Zihinsel detoks sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, dinçlik ve dinginlik ortaya çıkar. Birey doğru hedefler belirler; verimli, pozitif ve sağlıklı düşünür. Bağımsız ve yaratıcı biçimde düşünebilme gücü artar. 
Zihinsel bölünmeler, kendi kendine konuşmalar, gereksiz düşünceler, zihinsel gevezelik vs. sona erer. Zihindeki parazitler ve toksinler atılır; zihin arınır, canlanır, yenilenir, tazelenir, saflaşır ve esneklik kazanır. 
Zihin makinesine iyi davran ve onu gitgide hizmetçi konumuna getir çünkü o, yararlı da olabilir, zararlı da. Patron olarak zararlıdır ama hizmetçi olarak çok yararlıdır. O yüzden zihninle dostlaşman gerekir. Zihnini bir müzik aleti gibi kullanarak bünyeni senfoni üreten bir orkestra hâline getir. Bunun için tekâmülsel tekniklerin düzenli uygulanması vazgeçilmezdir.
Kitaptan Başlıklar:
Bu kitabı okuyan insan, zihin konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!
Zihin nedir?

Zihin felsefesi nedir?
Zihin mekanizması nedir?
Zihin işleyişi nedir?
Zihin gözü nedir?
Zihin detoksu nedir?
Zihin ötesi nedir?
Zihin dinamikleri nedir?
Zihin mucizesi nedir?
Zihin kurgu nedir?
Zihin piramidi nedir? 
Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış gibi insana dair hemen her konuda 77 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Zihin Nedir ve Nasıl Ötesine Geçilir? Eserinde verilen bilgilere sahip olan ve yaşamını bu bilgiler ışığında şekillendiren herkes fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını sonuna kadar koruyabilecek. Keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Akif ManafKitapZihin
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