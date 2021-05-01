

Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap



Bağımlılık psikolojisi üzerine güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Tüm dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta “Bağımlılık Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta, bağımlılık olgusu tüm boyutları ile masaya yatırılıyor.



Kitap arka kapaktan:

Bağımlılık konusundaki en tehlikeli ifade: “Bir kereden bir şey olmaz!” cümlesidir. Gerçek hayatta bir kibrit bir binayı, bir kurşun bir yaşamı, bir bomba bir köyü, bir darbe bir devleti, bir madde de bir insanı bitirebilir.

Birey, insan olma yolculuğunda yaşam okyanusunun kıyısına vardığında serinlemek için bir avuç okyanus suyu alır. O su parmaklarının arasından akıp gider. İşte tıpkı o su gibi, hayat da insanın parmakları arasından akıp gider – doğumdan ölüme kadar.

Hayatla birlikte insanın parmakları arasından değer verdiği her şey ve bağımlılıklar da gider. Bir bağımlı, parmaklarının arasından akıp giden bir avuç hayat için yaşar ve acı çeker. Oysaki tekâmülcü yaşam suyunun kaynağı olan varoluş okyanusu için hayatını sürdürür. İşte bunu bilen bağımlılık gerçeğini bilir.

Bağımlılık bir insanın zafiyetidir. Bu sorun bireyin iradesi ve kararlılığı ile çözülebilir. Ama görünen şu ki kimse destek almadan bağımlılıktan gerçekten kurtulamıyor. İşte bağımlılıktan kurtulmanın en etkili yolu Değişim Sanatıdır.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor.

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış gibi insana dair hemen her konuda 76 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Bağımlılık Psikolojisi kitabı, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde elinizden düşüremeyeceğiniz, bağımlılık konusunda içindeki çok etkili çözüm önerileriyle tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.

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