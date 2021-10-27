Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik

Kitapları 73 dile çevrilen, 79 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, yeni kitabı “Bilgelik Nedir ve Nasıl Bilge Olunur?” raflardaki yerini aldı. Dünyaca ünlü yazarın Covid-19 günlerinde merakla beklenen yeni kitabı okurlarla buluştu. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:19
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik

Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik



Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta bilgelik konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılık'tan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde bilgelik üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor: 
Bilgelik, gerçekte kendini tanımayı sağlayan varoluşsal bilgiye sahip olma durumudur. Ayrıca ender ulaşılan, kapsamlı, derin, bütünsel hikmet sahibi bilge olma durumudur bilgelik. İşte bilgelik, bilge olan insanın taşıdığı özelliktir.
Bilgelik, “bil” kökünden geldiği için bilmek demektir. Peki, neyi bilmek? Bilmediğini bilmektir bilgelik. Evrensel bilgileri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesidir bilgelik. Sağduyu, durugörü, idrak ve sezgisel anlayışa sahip olmaktır.
Bilgelik; insan olarak kendini aşma, deneyimsel öz-bilgi edinme ve dünyasal değil varoluşsal erdemlerle ilgilidir. Dünyevi iyilik ve etik kavramlarının bilgelik ile hiçbir ilgisi yoktur. İşte bu vasıfları taşıyan bilge insan, bilgelik olgusunun temelidir.
“Kendini bil” özdeyişi bir bilgelik özdeyişidir. Her şeyin olduğu gibi olduğunu ama göründüğü gibi olmadığını bilmektir bilgelik. Bir bilgeden daha akıllı sayılan kişiler asla doğru bilgiye sahip olmazlar.
Bir bilginden daha bilgili biri bulunabilir ama bir bilgeden daha bilge biri asla bulunamaz. Bir bilgin bilmediği zaman bildiğini sanır, bir bilge ise hiçbir şey bilmediğini bilir. Bireyin kendi bilgisizliğinin farkında olması bilgeliktir.
Bilgelik sayesinde insan her şeyi olduğu gibi görür, tüm olaylara nüfuz edici bir anlayışa sahip olur ve acılardan tamamen özgürleşir. O; kusursuz fiziksel, zihinsel, düşünsel, sözel ve duygusal davranışlarla donatılmıştır.
Cehalet zehrinin panzehridir bilgelik. Aptal, hoş olan ancak kötü sonuçlar veren eylemlerde; akıllı, hoş olmayan ancak iyi sonuçlar veren eylemlerde; bilge ise hoş olan ve iyi sonuçlar veren eylemlerde bulunur.
Kitaptan Başlıklar:
Bu kitabı okuyan insan, bilgelik konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!
Bilgelik nedir?

Bilgelik panzehri nedir?
Bilgelik yolu nedir?
Bilgelik sanatı nedir?
Bilgelik ışığı nedir?
Bilgelik hazinesi nedir?
Bilgelik simyası nedir?
Bilgelik gizemi nedir?
Bilgelik mucizesi nedir?
Bilgelik mekanizması nedir?
Bilgelik paradoksu nedir?
Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!
Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin gibi insana dair hemen her konuda 79 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 
Bilgelik Nedir ve Nasıl Bilge Olunur? Eserinde verilen bilgilere sahip olan ve yaşamını bu bilgiler ışığında şekillendiren herkes fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını sonuna kadar koruyabilecek. Keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.
Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Son Güncelleme: 27.10.2021 14:42
Anahtar Kelimeler:
Akif ManafKitapBilgelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu
Korona günlükleri kitap oldu
Korona günlükleri kitap oldu
En çok Uşak, Mersin ve Rize okuyor
En çok Uşak, Mersin ve Rize okuyor
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek
Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin
Dünyaca ünlü Yazar Akif Manaf'tan 77. kitap | Zihin

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim