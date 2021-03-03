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Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu

Kardeş kavgalarının can aldığı, Türkiye'nin en ücra köşelerinde 'Anarşi'nin kol gezdiği 12 Eylül 1980 öncesini kaleme alan Ahmet Umutlu yaşadıklarını 'Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı'da dile getirdi.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:39
Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu

Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı | Kitap | Ahmet Umutlu

Sokaklarda kaos hakimdi. Silah sesleri, patlamalar, bağrışlar - çağrışlar, ardı arkası kesilmeyen slogan sesleri... 

Kurtarılmış bölgelerde sık sık kahvehanelerin tararması, derneklere sendikalara evlere okullara hatta otobüs duraklarına bombalı silahlı saldırılar her gün onlarca can alıyordu. Annelerin okula çocuklarını dualarla, öpe koklaya gönderdiği yıllar. Türkiye'nin koşar adım iç savaşa doğru sürüklendiği 1980 12 Eylül'ünün son dönemeci...

Okul önleri, şehirlerin en işlek caddeleri her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. 

Ya Anadolu'da durum nasıl dı? Bu sorunun cevabını tiyatrocu Ahmet Umutlu, yaşadıklarını, tanıklıklarını kaleme aldığı Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı'da cevap veriyor. Küçük Anadolu kasabalarında olup bitenleri, yer ve isimleriyle 30 yıl sonra kaleme alan Ahmet Umutlu'nun kitabına, bir dönem kanlı - bıçaklı olduğu çevrelerden destek mesajları geliyor.

SEYDİŞEHİR'DEN ANKARA'YA UZANAN YOL

Seydişehir; Türkiye'nin kısa bir özeti gibiydi o yıllar. Türkiye'yi oluşturan bütün etnik unsurlar, işçisi, köylüsü, öğrençisi memuru ve yüzlerce Rus mühendisi, bürokratı ile adeta bir labaratuvar gibiydi. Bir şehir efsanesi mi bilinmez ama, Ruslar, Türkiye'yi anlamak için Moskova yakınlarında Seydişehir'in bir benzerini bile inşa etmişti. 
Alüminyum tesisleri ilçe nüfusunu bir anda 80 bine çıkarmış, çok sayıda sol örgüt ile birlikte karşı oluşumlarda Seydişehir'de varlık mücadelesine girmişti. 
Çevre kasabalardan, köylerden okumak için gelen yağız Anadolu çocukları birbirini 'indirmek' için fırsat kollarken, üretilen düşmanlıklar, atılan kin ve nefret tohumları Türkiye'nin geleceğini yaraladı.

Sanki bir daha hiç dokunamayacakmış gibi saçlarını okşadığı evlatlarını, arkadaşlarıyla buluşmaya, ekmek almaya, tüp gaz kuyruğuna girmeye değil de, bile bile ölüme yolluyormuş hissi, o yılları yaşayan annelerin, babaların hissiyatını, gençlerin ideallerini, umutlarını yalın bir dille anlatan Ahmet Umutlu'nun kitabı Gece Kitaplığı yayınları arasında yerini aldı. 
Satırlarında yer yer psikolojik tahlillere yer veren Ahmet Umutlu'nun Düşlerim Tel Örgülerde Kaldı kitabını seçkin kitapevlerinden ve internetten temin edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 03.03.2021 13:44
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KitapAhmet UmutluDüşlerim Tel örgülerde Kaldı
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