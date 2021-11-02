"E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek"
Tüm dünyayı tek tuşla ulaşılabilen küresel bir pazara dönüştüren e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikçi çözümlerle her geçen gün hızla gelişiyor. 2021 sonunda dünya genelinde 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması beklenen e-ticaretin yakın geleceğine hakim olacağı görülen en büyük dönüşüm ise yapay zekâ uygulamalarıyla yaşanacak.
"Yapay zekâ ve e-ticareti derinlemesine inceledik"
Kitap hakkında bilgiler veren Yazar Yüksel Eminoğlu, "Bu çalışmamızla okurlara, e-ticarette yapay zekâ uygulamalarından son dönemde büyük önem kazanan veri güvenliği altyapılarına, başarılı satış süreçleri ve yenilikçi rekabet stratejileri geliştirilmesinden sıkça sorulan soruların yanıtlarına dek zengin bir içerik sunuyoruz. Online ticarette tüm dünyanın gündemini uzun bir süre meşgul edecek olan yapay zekâ ve e-ticaret etkileşimini derinlemesine inceleyerek çok merak edilen bu alana ışık tutmaya çalıştık. Konuyla ilgili az sayıdaki yerli kaynaktan biri olan çalışmamızı, e-ticaretin tüm paydaşları için güvenilir kaynak ihtiyacının yoğun olduğu bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum" dedi.
Papatya Bilim Yayınları tarafından yayınlanan "E-Ticaret &Tam Zamanı-Yapay Zekâ Destekli E-Ticaret Projeleri" kitabı, online sipariş ve kitap marketlerden temin edilebiliyor.