En çok Uşak, Mersin ve Rize okuyor





Kullanıcılara yalnız bulunulan şehir ya da ülkeden değil tüm dünya genelinden ürün ya da hizmete erişim imkânı sunan online ticaret, tüketicilerin alışveriş kalıplarını da kırıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, küresel müşteri profilinde geleneksel fiziki alışverişten e-ticaret platformlarına doğru yönelişi ortaya koyarken kimi sektörlerde ise online ticaret, klasik ticareti geçmiş durumda.

Konuyla ilgili son güncel rakamları paylaşan E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, e-ticaretin günümüzde tüm tüketicilere geleneksel ticaret yanında hızlı ve güvenli bir alternatif sağladığını belirtti. Tüketici tercihlerinin giderek daha çok e-ticarete yöneldiğinin tüm dünyada gözlendiğini söyleyen Eminoğlu, “Dünya genelinde kullanıcıların büyük bölümü, altyapı, internete erişim, cihaz eksikliği pek çok nedenlerle hala geleneksel ticaret yapmak durumunda. Ancak rakamlar, aradaki makasın online ticaret lehine her geçen gün hızla kapandığını ortaya koyuyor” dedi.

“Her 10 okurdan 6’sı kitabını internetten alıyor”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Perakende E-Ticaretin Yükselişi başlıklı rapordan verileri değerlendiren Yüksel Eminoğlu, rakamların 2020 yılında dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4’ünün e-ticareti deneyimlediğini gösterdiğine dikkat çekerek, “Küresel e-ticarette en çok işlem hacmi sırasıyla; giyim, ayakkabı, tüketici elektroniği,, film, müzik ve oyun, kozmetik ve vücut bakımı, çanta, yiyecek-içecek, ev aksesuarları ve gereçleri, spor malzemeleri, oyuncak ve bebek ürünleri, hobi malzemeleri ile bahçe ve evcil hayvan ürünlerinde gerçekleşiyor. Bunlar arasında geleneksel ticareti geçen, yani internet üzerinden online alışverişin klasik fiziki alışverişin önüne geçtiği iki sektörün ise kitap-film-müzik ve oyuncak sektörleri olduğunu görüyoruz” dedi.

Küresel perakende e-ticaret ile geleneksel ticaret karşılaştırmasından veriler paylaşan Yüksel Eminoğlu, şunları söyledi: “Market alışverişinde geleneksel ticaret, pandemi etkisiyle hızlı bir artış yaşanmasına rağmen online ticarete oranla yüzde 70’e yüzde 23 ile hala önde. Giyim ve ayakkabıda ise yüzde 50’ye yüzde 41 oranlarıyla e-ticaret-geleneksel ticaret arasındaki fark giderek azalıyor. Fakat kitap-film-müzik ürün grubunda e-ticaret, geleneksel alışverişi geçmiş durumda. Bu sektörde e-ticaret yüzde 60’a yüzde 28’lik oranla geleneksel ticarete büyük bir fark atmış durumda. Yani her 10 kişiden 6’sı bu ürün grubundaki alışverişini artık e-ticaretten yapıyor. E-ticaretin klasik alışverişi geçtiği bir başka sektör ise oyuncak alışverişleri. Oyuncak alışverişinin yüzde 39’u e-ticaretten yapılırken bu ürünlerde klasik ticaretle yapılan alışverişlerin oranı da yüzde 37 ile e-ticaretin gerisinde kalmış durumda.”



Kitap satışında Uşak birinci, onu Mersin ve Rize takip ediyor

Altyapı desteği sağladıkları Türkiye’deki e-ticaret platformlarından yapılan kitap alışverişlerine dair güncel rakamlar da paylaşan Yüksel Eminoğlu, geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında geçen senenin aynı dönemine göre dünya klasiklerinin satışında yüzde 73 artış yaşandığı bilgisini verdi. Eylül ayında ise sınav hazırlık ve eğitim destek kitapları satışının yükseldiğini ve geçen senenin aynı ayına göre yüzde 39 artış görüldüğünü belirten Eminoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Online kitap satışları Temmuz-Ağustos rakamlarıyla yaz döneminde, tatilde dünya klasiklerinin okunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Eylül’de ise okulların açılması ve kamu personel sınavlarıyla birlikte eğitim destek kitapları satışında artış var. Kitap satışında en çok yükseliş gözlenen ilk üç il ise yüzde 67’lik bir artış oranıyla Uşak, yüzde 64 ile Mersin ve yüzde 61 ile Rize.”

E ticaret artarken güvenlik öne çıkıyor

Covid-19 pandemisi etkisiyle Türkiye’de e-ticaret harcamalarının yüzde 45 arttığının görüldüğünü söyleyen Yüksel Eminoğlu, artan işlem hacimleriyle birlikte online ticarette veri güvenliğinin de en önemli konulardan biri haline geldiğine dikkat çekti. Eminoğlu, “Online ticaret platformlarında artan işlem sayılarıyla birlikte veri güvenliği altyapısının sağlanması önem taşıyor. Veri hırsızlığı amaçlı girişimlerin hedeflerinin yüzde 90 oranında KOBİ'ler olduğunu görüyoruz. Bu yüzden güvenlik altyapısının kurulmasında daha özenli olmaları firmalar için hayati önem taşıyor. Bu süreçte Projesoft olarak Türkiye’nin ilk PCI DSS Level 1 uluslararası geçerlilik sertifikası bulunan e-ticaret alt yapısını sunuyoruz. İşletmelerin online ticaret güvenlik altyapılarını, tüm dünyanın kabul ettiği standartları barındıran sistemlerimizle kurarak Türkiye’de e-ticaretin güvenli gelişime katkı sağlıyoruz” dedi.