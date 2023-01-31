Genç yazar Gözde Şahin'den yeni kitap 'Zembereğin Ölümü'

2014 yılında “Çağıran Uzaklar” adıyla yayınlanan öykü türündeki ilk kitabından sonra, ikinci eseri “Zembereğin Ölümü” yazın dünyasında yerini aldı.

Papirüs Yayınlarından çıkan kitap, Gazeteci Gözde Şahin’in ikinci kitabı, yazarın ilk romanı oluyor. Kitapçılardaki raflarda yerini alan “Zembereğin Ölümü” nün bir ‘arayış’ kurgusu olduğunu söyleyen Gazeteci Şahin, “Kitapta, kaybolan gölgesini bulmak üzere yola çıkan karakterin kendisini bir otelde bulmasına ve burada geçirdiği sürece tanık oluyoruz. Hikâyede, karakterin hem yaşadığı toplum kuralları ve ahlaki düzenin kıskacında, hem de kendi iç dünyasındaki psikolojik mücadele anlatılıyor” dedi.

GÖZDE ŞAHİN KİMDİR?

Modern anlatım teknikleri ile yazılan kitap şimdiden ilgi görmeye başladı. Kitap, dil ve üslubun yanında sembolik anlatım tarzıyla özgün bir eser olarak değerlendiriliyor.

1988'de Bursa'da doğan ve yaşamını bu kentte sürdüren Gözde Şahin, ilk kitabını 2014 yılında Potkal Kitap’tan çıkan öykü türündeki ‘Çağıran Uzaklar’ adıyla yayınladı.

Bu süreçte, Yaratıcı Yazı ve Derin Okuma Atölyelerine katıldı. Öyküleri Distopya, Varlık, Şahsiyet gibi birçok edebiyat dergisinde ve Arsız Sanat platformunda yayımlandı.

Aynı zamanda duvar ressamlığı yapan yazar, Altkitap’ ın 2021’de düzenlediği öykü yarışmasında dereceye girerek ikincilik ödülü kazanmıştır.

Gözde Şahin, daha önce OLAY TV’de program sunuculuğu yaptı. Ayrıca 2022 yılında YeniDönem Gazetesinde köşe yazarı olarak çalıştı. Başarılı kalem, gazetecilik mesleğine Nöbetçi Gazete’ de devam ediyor.