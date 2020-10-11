İBB'den kız çocuklarına başucu kitabı

Önsözünü eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yazan Dilek İmamoğlu, sosyal medya sayfasından paylaştığı içerikle kitabı kız çocuklarına armağan ettiğini açıkladı. İmamoğlu, Türkiye’nin dünyaya meydan okuyan kızlarının anlatıldığı kitapla ilgili, “İlk işimiz; bu kitabımızı Anadolu’daki kızlarımıza ulaştırmak olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Bir çocuğumuzun hayatına ışık olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için özel bir proje hazırladı. Görünür ya da görünmez tüm engelleri aşarak başarıya ulaşmış 30 Türk kadının ilham verici hikayesi, “Cesur Kızlara Yol Arkadaşları” kitabında bir araya getirildi. Dünya Kız Çocukları Günü’nün farkındalığına katkı sağlamayı amaçlayan eserin önsözü, Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kaleme alındı.

Çocuklara hitaben yazılan önsözde İmamoğlu çifti, “Kız veya oğlan fark etmeksizin hepinizin; hayallerini gerçekleştirebilen, kendine yeten, sanata, bilime, spora erişebilen, eğitim olanaklarından en iyi şekilde faydalanan, eşit, özgür birer yurttaş olarak yetişebilmesi bizlerin hem sorumluluğu hem de önceliği” ifadelerini kullandı. Yazıda kız çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Dilek ve Ekrem İmamoğlu, “Eşitsizliği besleyen kalıp düşüncelerden; dışlanma, şiddet ve engellerden arınmış, kendi geleceğinizi kontrol edebileceğiniz ve sorumluluk alabileceğiniz bir dünya sağlamak elimizde… Gerçek özgürlük, hayallerinizi gerçekleştirebilmek için her an yeniden ve yeniden azimli ve kararlı oluşunuza bağlı. Bu eşsiz gücü kimsenin sizden almasına izin vermeyin. Unutmayın ki hepimiz farklı koşullarda da olsa pek çok güçlükle karşılaşıyor ve mücadele ediyoruz” cümlelerine yer verdiler.

“ÇOCUKLARIMIZ, HER TÜR ENGELİ BAŞARIYLA AŞAN TÜRK KADININI GÖRECEK”

7-11 yaş aralığındaki çocuklara, güçlüklere rağmen başarıya ulaşan kişilerin mücadelelerinin anlatıldığı kitap, Dilek İmamoğlu’nun katıldığı özel bir etkinlikle kız çocuklarına armağan edildi. Yuvamız İstanbul’un Beylikdüzü Yerleşkesi’nde gerçekleşen buluşma, İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından video içeriğiyle paylaşıldı. İmamoğlu videoda şunları dedi:

“İlk işimiz; bu kitabımızı Anadolu’daki kızlarımıza ulaştırmak olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Bir çocuğumuzun hayatına ışık olabilirsek ne mutlu bize. Bu kitabı okurken çocuklarımız, hayalini gerçekleştirmeye çalışırken önüne engel çıktığında pes etmemeyi öğrenecek. Her tür engeli başarıyla aşan Türk kadınını görecek ve ben de yapabilirim diyecek.”

“ENGELLERİN SİZE DUVAR OLAMAYACAĞINI BİLİN”

Kitabın Yazarı Aslıhan Dağıstanlı Aysev ile 15 kız çocuğunun katıldığı buluşmaya, İmamoğlu’na kızı Beren eşlik etti. İmamoğlu konuşmasında “Kitapta hayatında cesaret örneği göstermiş, 30 Türk kadınının başarı hikayesini bulacaksınız. Siz de hayallerinizin peşinden koşarken, size yol gösterecek birine ihtiyaç duyduğunuzda, bu kitap sizin yol arkadaşınız olsun. Başucu kitabınız olsun” dedi.

BAŞUCU KİTABI

Kitapta anlatılan öykülerin birçok insana rehberlik etmesini istediğini söyleyen İmamoğlu;Türk köşe yazarı, diplomat ve siyasetçi Şafak Pavey’in hikayesini kızlara okudu. Pavey’in hikayesinin ardından İmamoğlu, “Hayatınıza hedefler koyun. Hedefler için çabalamaktan vazgeçmeyin. Engeller çıkabilir ama siz bunun o güzel hayallerinize duvar olmayacağını bilin. İçinizdeki ışığın kimsenin söndürmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların da bu kitabı edinmeleri gerektiğini söyleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ebeveynler, çocuklarına iyi birer rol model olmalı. İki oğlum ve bir kızım var. Onlara örnek olmak, sağlık nesiller yetiştirmek için bizim en temel görevimiz. Kızlarımız geleceklerini şekillendirirken onlara rehberlik edecek bir kitap. Hayallerimizi gerçekleştirirken, pes etmek üzere olduğumuz, zorlandığımız zamanlar olur. Böyle anlarda bu kitap onların başucu kitapları olacak.”

ÇOCUKLARIMIZIN KAHRAMANA İHTİYACI YOK

Dilek İmamoğlu’yla mucizevi bir şekilde bir araya geldiklerini söyleyen yazar Aysev, klasikleşmiş çocuk eserlerinde kurtarılmaya bekleyen prensesler bulunduğunu kaydederek ve şunları söyledi:

“Çocuklarımı ve onların arkadaşlarının kendi hayalleri olsun. Onların peşinden gitsinler. Kendi kendilerini kurtarsınlar. Kaynaklarda çocuklar için yazılmış, kadın portresi olan, Türk kadınlarını anlatan kitap bulamadım. İş başa düştü dedim ve yazmaya başladım. Kendi çocuklarım okudu. Başka çocuklar da okusun istedim. Hayat, bizi buluşturdu. Biz de kitabı kızlarımıza ulaştırmaya başlayacağız.”

KADIN TASARIMCILAR ZENGİNLEŞTİRDİ

Kadın tasarımcıların illüstürasyonlarıyla zenginleşen kitabı inceleyen çocuklar, hayallerindeki mesleklerle ilgili söz aldı. Esmanur oyuncu ve aile hekimi, Sümeyye özel çocuklar için öğretmen, Özgenur yüzücü, Nehir veteriner olmak istediğini belirtirken Beren İmamoğlu da voleybolcu olmayı düşlediğini paylaştı.

30 HİKAYE

“Cesur Kızlara Yol Arkadaşları” kitabı, Türkiye’de ve dünya iz bırakmış şu kadınların hikayelerini anlatıyor:

Adile Naşit, Afife Jale, Atman Kadınları; Esin, Esra, Begüm Atman, Ayşem Sunal Savaşkurt, Aysima Altınok, Azra Erhat, Betûl Mardin, Canan Dağdeviren, Deniz Selin Üstündağ, Duygu Asena, Füreya Koral, Halet Çambel, İdil Biret, İlayda Şamilgil, Kamile Şevki Mutlu, Leyla Gencer, Muazzez İlmiye Çığ, Nermin Abadan Unat, Nesrin Olgun, Özge Akbulut, Sabiha Rıfat Güreyman, Şafak Pavey, Şahika Ercümen, Samiye Cahid Morkaya, Semiha Es, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Türkan Saylan, Ümmiye Koçak ve Yasemin Adar.

İlk baskısı gerçekleştirilen ve İBB’nin ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceği kitap, dijital ortamdan da ücretsiz indirilebiliyor. İsteyen herkes http://cesurkizlar.istanbul/ web adresinden esere ulaşabiliyor.

KİTAP, PROJENİN İLK AŞAMASI

“Cesur Kızlara Yol Arkadaşları” kitabı, üçlemenin ilk serisi olarak düşünülüyor. İçimizden hikayelerin ve güncel öykülerin anlatılacağı yeni kitapların, projenin ilerleyen aşamalarında hayata geçirilmesi planlanıyor. İBB,farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeyi, aynı zamanda yeni bir sosyal sorumluluk çalışması olarak geliştirmeyi hedefliyor. Daha önce, Askıda Fatura gibi örneklerle ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri başarılı bir şekilde buluşturan İBB, ilgi gören çalışmasını kız çocukları için de gerçekleştirmeyi amaçlıyor.