Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!

İlk kez 1948’de yayımlanan, modern Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:03
İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!






Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!

 

Japonya’da tüm zamanların en çok satan ikinci romanı olan kitap, bireyin topluma yabancılaşmasını tüm gücüyle ortaya koyan bir başyapıt.

Henüz otuz dokuz yaşındayken sevgilisi Tomie Yamazaki’yle birlikte Tamagawa Kanalı’na atlayarak yaşamına son veren Osamu Dazai’nin kaleme aldığı, modern Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları etiketiyle raflarda!

İntihar, sosyal yabancılaşma, ötekilik, depresyon, bağımlılık gibi yazarın da hayatında tekrar eden sorunları konu alan yarı otobiyografik romanda Dazai, içinde yaşadığı toplum tarafından kabul görmediğini hisseden ve yalnızlığın varoluşsal kaygısıyla yüzleşmek zorunda kalan Yozo adında bir adamın hikâyesini anlatıyor. Yozo’nun erken çocukluk döneminde başlayan etrafındaki dünyayla uzlaşma girişimleri, duyduğu yabancılaşma hissini maskelemek için maskaralıklar sergilediği lise yıllarına kadar devam edecek ve yetişkinliğinde uç noktalara varacaktır. 

“Dazai’de sevmedigim şey, tam da kendimde en çok gizlemek istediklerimi ortaya çıkarması.”

Yukio Mişima

Anahtar Kelimeler:
KitapCan Yayınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomris Uyar, yeniden Can Yayınları’nda!
Tomris Uyar, yeniden Can Yayınları’nda!
İkinci Konya ve İkinci Ankara
İkinci Konya ve İkinci Ankara
Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı
Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı
Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları
Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları
Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında
Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında
Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi
Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi
Kitap | Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?
Kitap | Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?
Kitap Vakfı, Kitap Hediye Edecek
Kitap Vakfı, Kitap Hediye Edecek
Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu
Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu
Kitap | Labofem| Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi
Kitap | Labofem| Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim