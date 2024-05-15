Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!

Japonya’da tüm zamanların en çok satan ikinci romanı olan kitap, bireyin topluma yabancılaşmasını tüm gücüyle ortaya koyan bir başyapıt.

Henüz otuz dokuz yaşındayken sevgilisi Tomie Yamazaki’yle birlikte Tamagawa Kanalı’na atlayarak yaşamına son veren Osamu Dazai’nin kaleme aldığı, modern Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları etiketiyle raflarda!

İntihar, sosyal yabancılaşma, ötekilik, depresyon, bağımlılık gibi yazarın da hayatında tekrar eden sorunları konu alan yarı otobiyografik romanda Dazai, içinde yaşadığı toplum tarafından kabul görmediğini hisseden ve yalnızlığın varoluşsal kaygısıyla yüzleşmek zorunda kalan Yozo adında bir adamın hikâyesini anlatıyor. Yozo’nun erken çocukluk döneminde başlayan etrafındaki dünyayla uzlaşma girişimleri, duyduğu yabancılaşma hissini maskelemek için maskaralıklar sergilediği lise yıllarına kadar devam edecek ve yetişkinliğinde uç noktalara varacaktır.

“Dazai’de sevmedigim şey, tam da kendimde en çok gizlemek istediklerimi ortaya çıkarması.”

Yukio Mişima