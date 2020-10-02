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İyi Kitap'ın 127. sayısı yine dopdolu

Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yayımlanan tek dergi olan İyi Kitap’ın 127. sayısı okurlarıyla buluştu.

02 Ekim 2020 Cuma 16:33
İyi Kitap'ın 127. sayısı yine dopdolu

İyi Kitap'ın 127. sayısı yine dopdolu
 

2010 yılından bu yana iyi kitapların izini süren ve okurlarını “iyi kitap”larla buluşturan derginin yeni sayısı pandemi koşulları nedeniyle yine dijital olarak yayımlandı.

İyi Kitap’ın 127. sayısı çocuk ve gençlik kitapları arasından yapılan güncel seçkiyle yine dopdolu.

Karin Karakaşlı, ayrım yapmaksızın ''her yaştan ruhlar için'' yazdığını söyleyen Hanzade Servi'nin yeni romanı Zamansızlar Sirki'ni inceledi. Mehmet Erkurt, Koreli genç sanatçı Kim Sena'nın yazıp resimlediği Lea ve Fil kitabını tanıttı. Toprak Işık, çiçeği burnunda yazar Sümeyra Güzel'in ''matematiği hem sevenler hem de sevmeyenler'' için kaleme aldığı Bir Matematik Hikâyesi'ni yorumladı. Alev KarakartalLauren Magaziner'ın dünyanın en acayip okulunda tuhaf ve komik bir atmosfer yarattığı Eliuzunlar Akademisi'ni masaya yatırdı. Ceyhan Usanmaz, yayıncı-editör Burcu Ural Kopan ile illüstratör Gökçe Akgül'ün ortak imzasını taşıyan Kitabevi Güncesi adlı eğlenceli çizgi romanı mercek altına aldı. ''İlk Okuma Kitaplığı'' köşesinde Lea ve Fil'in yanı sıra, birbirinden renkli yedi kitap daha yer aldı: Aaaah!Alfons, Tavana Çamur Sıçramış!Dostum DinozorBin AğaçAli'ye Göre GerçekPostacı Fare'nin Bir Günü ve Postacı Fare TatildeDoğan Gündüz’ün hazırladığı ''Sahaf Dükkânı'' köşesine, Kasım 2001 ile Temmuz 2009 arasında toplam 72 sayı yayımlanmış Ebo Sobe dergisinin genel yayın yönetmeni Nihat Vuran konuk oldu.

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Son Güncelleme: 02.10.2020 21:20
Anahtar Kelimeler:
Tülay Kumaşçı
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