Kadim Şehirlere ‘bulmanın ve bilmenin’ yolculuğu

Hepimiz bir yolcuyuz, yoldayız, dünya yolculuğunda... geçmiş ve geleceğe.. tarihe ve bugüne gezerek görerek, anlatarak anlayarak bakmaya çalışıyoruz. Kur’an’da dünyayı gezin dolaşın, geçmiş kavimlerin hallerini tefekkür edin emri vardır. Bu emri esas alarak yollara düşen yazarımız Selvigül Şahin, taştan yapılan köprüler, camiler, hamamlar, mağaralar, ibadet yerleri, kiliseler ve diğer tarihi eserleri bu ruh haliyle anlatıyor. Yolcu olmanın bilinciyle...nitelikli olmak... önde olmak, öncü olmak, bilmenin ve bulmanın diyarına yolculuğa çıkmak...Bu kitap ise; okumanın ve yazmanın erdemli duraklarında soluklanmak...

Yazar, edebi kabiliyetini tarihi olaylarla harmanlarken bir taraftan da şehirleri onda bıraktığı ruh hallerine göre anlatıyor, kalbinin sesini kelimelerin büyüsü ile harmanlıyor. Bereket kuşanmış kadim topraklara bağlılığı tarihte büyük medeniyetler inşaa eden insanlara olan hürmetinden kaynaklanıyor. Yüreğinde bir muska gibi taşıdığı kimliğini bu coğrafyalarda konuşturuyor, rehberlerin tekdüze anlattıkları kadim şehirleri o, farklı olarak edebiyatla, Kurani bakış açısıyla ve her zamanki o içten gelen edebi hassasiyetiyle anlatıyor, resmediyor, nakşediyor, sevdiriyor.

Yazar Selvigül Şahin’in Kadim Şehirler kitabı, 2009-2021 arası en başta şehirlerin anası olan Mekke, Medine hac yolculuğu akabinde Endülüs, Sevilla, Cordoba, Gırnata, Cadiz, Paris, Prag, Viyana, Bosna, Strazburg, Urfa, Antakya, Kütahya, Taraklı, İstanbul ve Kudüs gibi şehirlere olan yolculuğunun hikayesini anlatıyor.

Okur kitaplığından çıkan eserin kapak fotoğrafı, tasarımı, ve kitabın editlenmesi ise son derece iyi. Anlatımda tempo düşmüyor, akış bozulmuyor, okuyucu adeta o şehirlere sürüklenip gidiyor.